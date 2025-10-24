전용 84㎡ 단일 구성, 성성생활권 내 1500가구 대단지

천안 휴먼빌 퍼스트시티 투시도. 일신건영 제공

일신건영은 24일 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 충남 천안시 서북구 성성생활권에 총 1541가구로 조성되는 대단지 아파트이다. 지하 3층~지상 33층, 총 12개 동으로 지어지며 전 가구가 실수요자에게 선호도 높은 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성됐다. 타입별 가구수는 △84㎡A 310가구 △84㎡B 275가구 △84㎡C 335가구 △84㎡D 621가구이다.10월 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표일은 11월 4일이며, 11월 16일부터 18일까지 정당계약을 3일간 실시한다.1순위 청약 자격은 충남, 대전 및 세종시에 거주하며, 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 성인이다. 세대주·세대원 구분 없이 누구나 누구나 청약 가능하고 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없다.분양가는 4억원 중반대부터 5억원 중반대로 책정됐다. 전국적인 고분양가 기조 속에도 그동안 성성생활권에 공급된 단지 가운데 가장 합리적인 수준이라 주목 받고 있다.가격은 합리적이지만, 상품 완성도는 극대화했다. 전용 84㎡ 단일면적 안에서도 △주방특화(A타입), △거실특화(B타입), △수납특화(C타입), △3면 발코니·침실 4개(D타입) 등 4가지 타입을 각각의 성격에 맞게 특화 설계했다. 기본 마감재 수준을 높이고 주방, 수납, 거실, 발코니 등 공간별로 다양한 커스터마이징이 가능하도록 한 점이 특징이다.지하2~3층 2개층 규모의 주민공동시설(커뮤니티)도 조성된다. 지하 2층에는 고급스러운 라운지와, 층간소음 걱정 없이 연령대별로 마음껏 뛰어놀 수 있는 키즈존도 들어선다. 여기에 운동뿐 아니라 다목적 공간으로 사용 가능한 실내 체육관과 스터디룸, 오픈도서관 등이 생긴다.지하 3층에는 천안 최고 수준의 사양을 갖춘 피트니스 클럽(GX룸 포함)이 들어선다. 지하에 있지만, 커뮤니티 내 가든(중정)과 마주해 실내에서도 자연을 만끽하며 운동을 즐길 수 있도록 했다. 스크린골프 시설이 완비된 골프존, 라커룸, 샤워시설을 비롯해 미팅룸, 취미룸은 물론 다양한 타입의 게스트하우스까지 배치된다.입지적 가치도 높다. ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’가 들어서는 성성생활권은 교통망과 산업단지, 생활 인프라가 빠르게 확충되고 있다. 이로 인해 이미 수년 전 개발이 멈춘 불당지구를 대체할 천안의 새로운 중심 주거지로 부상하고 있다.게다가 삼성대로와 바로 맞닿아 있어 삼성전자 천안캠퍼스 및 천안제3일반산업단지 등도 빠르게 이동할 수 있고 삼성대로와 이어지는 번영로 이용도 용이하다. 천안IC를 통해 경부고속도로, 당진~청주 고속도로에 진입해 다른 지역으로도 빠르게 이동할 수 있다. 여기에 1호선 부성역(2029년 개통예정)도 가까우며 이를 통해 GTX-C노선 연장계획이 검토되고 있는 천안역까지 빠르게 접근할 수 있다.단지 바로 앞에는 초등학교가 신설 예정이며 부성중·오성고 등 초·중·고로 연결되는 명문 학군을 자랑한다. 성성지구 및 불당동의 학원가도 가까운 편이다.‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 1628에 위치한다.민보름 기자 brmin@hankyung.com