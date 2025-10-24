경기도 판교 HD현대그룹의 글로벌R&D센터. 사진=HD현대

HD현대가 24일 내년도 임원인사를 실시했다. 지난 17일 정기선 회장 선임을 비롯한 사장단 인사에 이은 후속 임원인사로 모두 80명이 승진, 발령됐다.이날 인사에서 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했다.HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명은 상무로 신규 선임됐다.HD현대 관계자는 “그룹 전반의 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려하여 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 밝혔다.HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이며, 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.다음은 HD현대 임원 인사 명단이다.◇ HD한국조선해양△전무박준수, 박명식, 이운석△상무김진권, 정영균, 이재준, 하성원, 김민국, 박종완, 김성훈◇ HD현대중공업△부사장류홍렬, 박용열, 여용화, 최헌△전무최병기, 남철, 김산, 강병국, 성석일, 김광우, 최용대△상무권대혁, 이종석, 최우철, 김형호, 윤우석, 노준섭, 김해원, 조성윤, 이봉수, 허동헌, 차정보, 안주용, 이용화, 송창현, 권우철, 김종원, 김정일, 신형식, 최태복◇ HD현대미포△전무 진상호△상무 전성진◇ HD현대삼호△전무 이승환△상무노현석, 주종길, 김기섭, 한정우, 정호진◇ HD현대사이트솔루션△부사장 김승한△전무박흥근, 정창화△상무곽성규, 이병규, 조석현, 이동화◇ HD현대건설기계△상무이동우, 이광명, 조건재◇ HD현대인프라코어△상무 정오철, 이병철, 박진규◇ HD현대오일뱅크△부사장오태길, 김종철△전무정성균, 문장주, 형성원, 조진호△상무장용준, 전기현, 김준흠◇ HD현대쉘베이스오일△전무 조성호◇ HD현대일렉트릭△전무 이찬주△상무박상봉, 강성수, 신동욱, 김홍규◇ HD현대로보틱스△상무 한기태◇ HD현대에너지솔루션△상무 이경원◇ HD현대△상무배국현, 김지호안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com