이날 인사에서 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했다.
HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명은 상무로 신규 선임됐다.
HD현대 관계자는 “그룹 전반의 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려하여 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 밝혔다.
HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이며, 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.
다음은 HD현대 임원 인사 명단이다.
◇ HD한국조선해양
△전무
박준수, 박명식, 이운석
△상무
김진권, 정영균, 이재준, 하성원, 김민국, 박종완, 김성훈
◇ HD현대중공업
△부사장
류홍렬, 박용열, 여용화, 최헌
△전무
최병기, 남철, 김산, 강병국, 성석일, 김광우, 최용대
△상무
권대혁, 이종석, 최우철, 김형호, 윤우석, 노준섭, 김해원, 조성윤, 이봉수, 허동헌, 차정보, 안주용, 이용화, 송창현, 권우철, 김종원, 김정일, 신형식, 최태복
◇ HD현대미포
△전무 진상호
△상무 전성진
◇ HD현대삼호
△전무 이승환
△상무
노현석, 주종길, 김기섭, 한정우, 정호진
◇ HD현대사이트솔루션
△부사장 김승한
△전무
박흥근, 정창화
△상무
곽성규, 이병규, 조석현, 이동화
◇ HD현대건설기계
△상무
이동우, 이광명, 조건재
◇ HD현대인프라코어
△상무 정오철, 이병철, 박진규
◇ HD현대오일뱅크
△부사장
오태길, 김종철
△전무
정성균, 문장주, 형성원, 조진호
△상무
장용준, 전기현, 김준흠
◇ HD현대쉘베이스오일
△전무 조성호
◇ HD현대일렉트릭
△전무 이찬주
△상무
박상봉, 강성수, 신동욱, 김홍규
◇ HD현대로보틱스
△상무 한기태
◇ HD현대에너지솔루션
△상무 이경원
◇ HD현대
△상무
배국현, 김지호
