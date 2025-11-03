홈 한경BUSINESS [속보]"60만닉스" SK하이닉스, 장중 사상 첫 60만원 돌파 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511039685b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.03 10:23 수정2025.11.03 10:24 김영은 기자 서울 강남구 코엑스에서 열린 '반도체대전(SEDEX) 2025'에 마련된 SK하이닉스 부스에 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4 실물이 전시돼있다. 연합뉴스김영은 기자 kye0218@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '뚫을 수 없는 유리천장'···공수처·금융위 등 정부부처 11곳 女고위공무원 '0' “한강의 기적, 이제는 AI로” 젠슨황 헌정 메시지 전해 HD현대重, 페루 차세대 잠수함 공동개발 LOI 체결 닥터에디션, ‘퍼스트맘’ 리뉴얼 기념 내돈내산 리뷰 이벤트 엔비디아 잡은 두산로보틱스, 13%대 급등