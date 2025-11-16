1일 서울 성동구 한강버스 뚝섬선착장으로 한강버스가 정박하고 있다. 사진=뉴스1

서울시는 15일 발생한 한강버스 멈춤 사고와 관련해 16일 공식 사과했다.이민경 서울시 대변인은 입장문에서 “15일 오후 8시 25분 잠실행 7항차 한강버스 102호가 잠실선착장 인근 118ｍ 지점에서 멈춰 시민에서 여러분께 불편을 끼쳐드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.시는 가소직후 승객 안전을 최우선으로 대응했으며 모든 안전 절차가 정상적으로 작동했음을 분명히 밝힌다고 강조했다.또한 수난구조대·한강경찰대·한강본부 등에 즉시 신고해 구조정을 투입했고 오후 9시 18분까지 승객 82명 전원을 잠실선착장으로 안전하게 이송해 귀가 조치했다고 설명했다.부상자는 없었으며 현장 구조·대응 체계는 매뉴얼에 따라 가동됐고 선박 외형이나 기계적 손상도 현재까지는 확인되지 않았다고 시는 밝혔다.사고 원인은 토사 퇴적에 따라 항로 수심이 얕아진 것으로 추정되나 만조 시간대에 이동 조치해 정밀 점검을 실시할 예정이라고 시는 덧붙였다.한편 오세훈 서울시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “전날(15일) 한강버스 멈춤 사고로 승객 여러분께 불안과 불편을 끼쳐드려 송구하다”며 “주말을 맞아 한강 버스를 선택해주신 시민 여러분 모두 소중한 일상과 사정이 있으셨을 텐데, 예상치 못한 일로 큰 불편을 겪으셨을 것”이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com