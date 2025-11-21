사진=연합뉴스 제공

일본에서 한국의 500원 동전이 500엔으로 둔갑해 사용되는 사례가 잇따르며 자영업자들의 피해가 커지고 있다.20일 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 최근 현금결제가 이뤄지는 일본 음식점과 주유소 등에서 이런한 문제가 반복되고 있다고 전했다.도쿄 신주쿠에서 우동 가게를 운영하는 이토 다카시(69)는 FNN에 지난 10년 동안 약 15차례나 비슷한 피해를 겪었다고 밝혔다.그는 “일본의 500엔과 한국의 500원 동전은 크기와 무게가 거의 같아 분간하기 어렵다”며 “바쁜 시간대에는 손님이 동전을 트레이에 두고 자리를 뜨는 경우가 많아 직원이 즉시 확인하기도 어렵다”고 전했다.이어 “500원의 가치는 일본 엔으로 약 50엔이기 때문에 손해가 크다”며 “500원을 두고 간 것은 한국 사람이라고 생각하는데 고의가 아니라 실수라고 생각해주고 싶다”고 덧붙였다.이밖에 미야기현 오사키시 주유소와 후쿠시마현 니혼마쓰시 라멘집에서도 비슷한 일이 있었다고 FNN은 전했다.피해 주유소 점주는 “손님에게 돈을 직접 받았으나 동전이 섞여 있어서 500원을 구분하지 못했다”고 했다.피해 라멘집 점주는 “식재료 원가도 오르는 상황이어서 꽤 충격이었다”며 “(당시 500원을 낸 건) 아마도 일본인 직장인이라고 추측되는데 익숙하게 500원을 내고 가는 거로 봐선 상습범이 아닐까 싶다”고 말했다.500엔과 500원 동전은 26.5㎜로 동일하고 과거에는 재질까지 같아 혼동이 더 쉬웠다. 1990년대 말에는 500원 동전의 무게를 조작해 자동판매기를 속이는 범죄가 전국적으로 확산 되기도 했다.당시 일본 경찰이 1997년 한 해에 압수한 500원 동전만 1만 4000개에 달했다.이후 일본 정부는 여러 차례 동전 재질과 디자인을 변경하며 자동판매기에서의 부정 사용을 막았지만 직원이 직접 확인해야 하는 대면 결제에서는 여전히 구문의 어려움이 남아 피해가 계속되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com