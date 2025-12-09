곰표한일전자, 29년 기술력과 장인정신으로 만든 ‘국민 탄소매트’

곰표한일전자가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 생활가전(탄소매트) 부문 대상을 수상했다.㈜곰표한일전자는 오랜 기술력과 신뢰를 바탕으로 대한민국 난방 문화를 선도하고 있는 탄소매트 전문 기업이다. 29여 년간 축적된 노하우를 바탕으로 안전성과 품질, 내구성을 강화한 제품을 꾸준히 선보이며 성장세를 이어가고 있다.전기요 누적 판매 600만개(2024년 9월 기준)를 기록한 곰표한일전자의 대표 제품인 ‘무자계 탄소매트’는 전자파를 감쇄하는 무자계 열선을 적용해 인체 유해성을 줄인 것이 특징이다. 여기에 원적외선 복사열 기술이 더해져 ‘체온 중심의 따뜻함’을 제공한다. 또한 장시간 사용 시 발생하는 안전 문제에 대비해 과전압되거나 과열 시 자동으로 전원가 퓨즈가 차단된다. 에너지 절약형 설계로 매일 하루 8시간 사용 시 전기료가 약 6,760원 정도 밖에 나오지 않는 것도 장점이다.최근에는 스마트폰 앱을 통해 외출 중에도 전원을 제어하거나 온도를 조절할 수 있는 스마트 기능을 갖춘 IoT 탄소매트를 출시하기도 했다.곰표한일전자의 전 제품은 국내 공장에서 생산되어 제품 편차가 낮고 신뢰도 또한 높다. 이러한 곰표한일전자는 겨울철 사용하는 탄소매트 외에도 여름밤 필수템 ‘듀라론 냉감패드’도 선보이고 있다. 해당 제품은 체온을 빠르게 낮춰주는 냉감 원단과 통기성 높은 3D 에어메쉬 구조를 적용해 쾌적한 수면 환경을 제공한다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com