마이도미넌트, 집사들이 선택한 프리미엄 고양이모래

마이도미넌트는 고양이 집사인 대표와 직원이 함께 개발한 프리미엄 고양이모래를 선보이고 있는 브랜드다. 고양이 관련 커뮤니티를 비롯한 SNS에서 입소문이 나면서 출시 2년 만에 재구매율 73% 이상을 달성했다.
대표 제품인 ‘마이도미넌트 벤토나이트 블랙(제시카)’는 호흡기 질환을 일으킬 수 있는 먼지를 최소화한 제품이다. 천연 탈취제 바이오토와 숯보다 6배 강력한 S급 야자활성탄을 사용해 99.8%의 뛰어난 탈취력을 자랑한다. 어떠한 화학물도 첨가하지 않은 100% 천연 모래로 안전성과 품질을 동시에 확보했다. ‘마이도미넌트 벤토나이트 퍼플(지구)’는 고운 입자를 선호하는 아이들의 기호성에 맞춘 제품이다. 고운 입자 70%와 중간 입자 30%의 비율로 배합했다.
이러한 마이도미넌트의 제품은 자사몰과 네이버 스마트스토어 공식몰에서 오후 3시 이전 구매 시 당일 배송(주말, 공휴일 제외)된다. 최근에는 네이버 당일배송 시스템이 추가되어 당일 배송 시스템이 한층 강화됐다. 정기 구독 서비스 이용 시 최대 20% 할인 혜택을 받아볼 수 있으며, 이 경우 주문 한 번으로 원하는 날짜마다 집 앞으로 제품을 배송받을 수 있어 더욱 편리하다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지