마이도미넌트, 집사들이 선택한 프리미엄 고양이모래

마이도미넌트가 9일 ‘2025 대한민국 브랜드 만족도 1위’에서 5년 연속 반려동물용품(고양이모래) 부문 대상을 수상했다.마이도미넌트는 고양이 집사인 대표와 직원이 함께 개발한 프리미엄 고양이모래를 선보이고 있는 브랜드다. 고양이 관련 커뮤니티를 비롯한 SNS에서 입소문이 나면서 출시 2년 만에 재구매율 73% 이상을 달성했다.대표 제품인 ‘마이도미넌트 벤토나이트 블랙(제시카)’는 호흡기 질환을 일으킬 수 있는 먼지를 최소화한 제품이다. 천연 탈취제 바이오토와 숯보다 6배 강력한 S급 야자활성탄을 사용해 99.8%의 뛰어난 탈취력을 자랑한다. 어떠한 화학물도 첨가하지 않은 100% 천연 모래로 안전성과 품질을 동시에 확보했다. ‘마이도미넌트 벤토나이트 퍼플(지구)’는 고운 입자를 선호하는 아이들의 기호성에 맞춘 제품이다. 고운 입자 70%와 중간 입자 30%의 비율로 배합했다.이러한 마이도미넌트의 제품은 자사몰과 네이버 스마트스토어 공식몰에서 오후 3시 이전 구매 시 당일 배송(주말, 공휴일 제외)된다. 최근에는 네이버 당일배송 시스템이 추가되어 당일 배송 시스템이 한층 강화됐다. 정기 구독 서비스 이용 시 최대 20% 할인 혜택을 받아볼 수 있으며, 이 경우 주문 한 번으로 원하는 날짜마다 집 앞으로 제품을 배송받을 수 있어 더욱 편리하다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com