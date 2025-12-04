홈 한경BUSINESS [부고] 정찬호(우리금융지주 감사부문 부사장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512043147b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.04 10:18 수정2025.12.04 10:18 ▲ 정경채씨 별세, 정찬호(우리금융지주 감사부문 부사장)·정찬필(목회자)·정지혜씨 부친상, 이춘원(한국산업은행 기업금융3실장)씨 장인상 = 3일, 충남 부여군 부여읍 건양대학교 부여병원 장례식장 특3호실, 발인 6일 오전 6시. © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 'AI·반도체'에 힘 싣는 SK스퀘어…'전략투자센터'로 조직 재편 SK이노, 신임 임원 평균 46.7세…젊은 리더 앞세워 실행력 높인다 “계엄 예방보다 민주당 폭주 막지 못하는 게 더 큰 죄” 한동훈, 계엄 1년 입장 분양시장도 레디코어 트렌드… 인프라 갖춘 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’ 눈길 '80년대생 비서실장' 발탁한 SK, 임원 60%를 40대로…'젊은 피' 전면 배치