서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하는 모습. 2025.11.26/뉴스1

글로벌 금융 시장의 강세 흐름 속에 전 세계 억만장자(Billionaire) 수가크게 늘어난 것으로 나타났다.4일(현지시간) 스위스 은행 UBS의 2025년 억만장자 리포트에 따르면 올해 4월 기준으로 자산 규모가 10억 달러(약 1조5000억원) 이상을 보유한 억만장자는 총 2919명으로 집계됐다.이는 전년 대비 8.8% 증가한 수치다.억만장자들의 총자산 규모는 15조8000억 달러(약 2경3000조원)에 달해 1년 전보다 13% 늘어난 것으로조사됐다.특히 올해 새롭게 억만장자 반열에 오른 인물은 287명으로 팬데믹 대응을 위한 대규모 부양책으로 자산 가격이 폭등했던 2021년 이후 가장 많은 증가폭을 보였다.이 중 ▲미국 생명공학회사 콜로설 바이오사이언스의 벤 램 창업자 ▲인프라 투자회사 스톤피크 파트너스의 마이클 도렐 공동창업자 ▲중국 버블티·아이스크림 체인 ‘미쉐빙청’의 창업자인 장훙차오·장훙푸 형제 ▲가상화폐 트론을 만든 저스틴 선 등이 포함됐다.반면 91명은 상속을 통해 새로 억만장자 명단에 이름을 올린 것으로 나타났다.보고서는 “억만장자들의 연령에 기반한 인구통계학적 추세는 억만장자 상속인 수가 계속 증가할 것임을 시사하는 반면 기업가들의 미래 재산은 예측하기가 어렵다”라며 “지금은 이례적인 사업 혁신이 벌어지고 있지만 동시에 불확실성의 시대”라고 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com