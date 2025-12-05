국밥은 만원 미만의 가격에 김치, 깍두기, 양파, 고추 등이 함께 제공되어 소비자들로부터 매우 합리적인 선택지로 여겨졌다. 그러나 현재 소비자들은 더 이상 국밥으로부터 저렴함과 든든함을 동시에 느끼지 못하기 시작했다.
2025년 12월 기준 국밥 프랜차이즈 부산아지매국밥의 대표메뉴 아지매국밥은 만원이다.서울 양재동의 순대국밥 맛집으로 알려진 한국순대의 순대국은 1만2000원으로 조금 더 높다. 또 신의주찹쌀순대 청담점의 순대국밥은 1만7000원이고 특으로 주문 시 순대국밥 한 그릇에 2만원이다.
서울 외 지역들에서도 국밥 가격이 상승했다. 대전 둔산동에 위치한 설천순대국밥의 순대국밥 가격은 1만원이다. 또 부산 돼지국밥 프랜차이즈 부산토박이돼지국밥의 대표메뉴 돼지국밥도 1만원이다.
국밥 가격이 상승 하면서 햄버거가 소비자들의 가성비 점심 대안으로 부상중이다. 과거 ‘비싸진 햄버거’에 소비자들은 불만이 컸지만 최근에는 김밥·국밥·제육 등 한식 메뉴가 더 비싸지는 ‘가격 역전’ 현상이 벌어지고 있기 때문이다.
맥도날드의 빅맥 단품은 5500원, 세트는 7400원이다. 점심 시간 런치 할인을 활용하면 6000원대에 세트를 즐길 수 있다. 또 롯데리아의 데리버거는 단품이 3700원이고 세트는 6100원이다. 더블로 변경하더라도 단품이 5000원이고 세트는 7300원이다. 햄버거, 감자튀김, 콜라를 모두 만원 미만의 가격으로 한 끼 해결할 수 있다.
한국소비자원 가격정보포털 참가격에 따르면 전반적인 외식 물가도 꾸준히 상승중이다. 지난 10월 서울 기준 외식 인기 메뉴 8종 평균 가격은 2024년 12월 대비 3.44% 상승했다. 그 중 대표 서민 음식 칼국수 가격은 9385원에서 9846원으로 4.91% 올랐다. 2015년 10월 평균가 6545원에서 10년 새 50% 이상 상승한 셈이다.
이런 물가 흐름 속에서 햄버거 업계는 지난해 뚜렷한 실적 회복세를 보였다. 한국맥도날드는 지난해 매출이 전년 대비 11.8% 증가한 1조2502억원을 기록했고 영업이익도 117억원으로 8년 만에 흑자 전환했다. 롯데리아, 버거킹 운영사 비케이알, 맘스터치의 매출 역시 각각 7.7%, 6.3%, 14.7% 상승했다.
박정원 인턴기자 jason201477@hankyung.com
