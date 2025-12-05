사진=문경덕 기자

취업준비생들의 취업 선호가 여전히 수도권에 집중된 것으로 나타났다. 구직자들이 관심을 보이는 기업의 75%가 서울·경기 등 수도권에 몰려 있으며, 다수는 취업 자체를 고려하지 않는 것으로 조사됐다.채용 플랫폼 진학사 캐치가 최근 5개년(2020~2025) 구직자의 기업 콘텐츠 열람 데이터를 분석했다. 그 결과 조회수 상위 500개 기업 중 수도권 소재 기업 열람 비중은 75%, 비수도권은 25%로 집계됐다.지역별로는 수도권이 압도적 우위를 차지했고, 경상도가 12%로 그 뒤를 이었다. 그 외 지역은 △충청도(9%) △전라도(3%) △강원도(1%) 등 10% 미만에 머물렀으며, 제주도는 0%로 사실상 관심권 밖에 자리했다.5년간의 흐름을 살펴보면 수도권 쏠림이 다소 약화되긴 했으나 구조적 차이는 여전했다. 수도권 조회 비중은 2020년 76%에서 2025년 75%로 약 1%p 감소했다. 반면 경상도는 창원·울산 등 제조업 기반 기술직·생산직 근무지에 대한 관심 확대로 11%에서 12%로 1%p 소폭 증가했다.이 같은 현상은 설문 조사에서도 확인된다. 캐치가 지난 5월, 취준생 2,754명을 대상으로 실시한 ‘지방 취업 의향’ 조사에서 지방 취업 의향이 없다는 응답은 63%로 다수를 차지했다.지방 취업을 기피하는 이유로는 ‘생활·교통·교육 인프라 부족(55%)’을 가장 많이 꼽았다. 이어서 △가족·연인과의 거리(20%) △타지 생활 부담(13%) △일자리 부족(6%) △커리어 성장 불리(5%) 순으로 나타났다.실제 근무 가능 지역 역시 ‘서울 내(58%)’, ‘수도권(52%)’까지만 이동이 가능하다고 답했다. 중부권(17%), 남부권(10%), 도서지역(3%)으로 갈수록 비율이 급감하며, 청년층이 지리적·생활적 제약을 기준으로 취업지를 선택하고 있음을 보여준다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “취준생 관심이 수도권에 집중되는 흐름은 생활·교통 인프라와 더불어 주요 기업의 입지 분포 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과”라며 “지역별로 직무 기회와 생활 여건이 보다 균형 있게 마련된다면 청년들의 선택 폭도 자연스럽게 넓어질 것”이라고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com