NEIS·학교별 홈페이지 연동 지원… 스쿨톡 ‘모바일 알림장’ 기능 출시

스쿨톡이 학교 소통 디지털 전환을 지원하기 위한 신규 기능인 클래스톡(ClassTalk)의 ‘모바일 알림장’을 공개했다.이번 기능은 나이스(NEIS) 및 학교별 홈페이지 연동, 실시간 알림 제공, 기록 기반 저장 구조를 적용한 점이 특징이다. 이를 통해 공지 전달 속도 및 정확도를 높이고 소통 내역이 누락되지 않도록 체계화했다.학생과 학부모는 △학사일정 △급식표 △출결 정보 △가정통신문 등을 클래스톡 앱에서 확인할 수 있으며 교사는 동일한 안내를 여러 채널로 재전달하거나 회수 여부를 수기로 확인할 필요가 없다.글로벌 학령 인구 변화에 맞춰 12개 언어 채팅 번역 기능이 탑재되고 클라우드 기반 인프라가 적용돼 확장성·안정성도 확보했다.스쿨톡 관계자는 “모바일 알림장은 상담, 설문, 제출 기능까지 연결되는 구조로 설계됐다”며 “학교 기반 통합 소통 플랫폼으로 발전할 수 있도록 기능 확장을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.현재 해당 기능은 클래스톡과 스쿨톡 일부 적용 학교에서 운영 검증을 거치고 있으며 연내 순차 추가 서비스를 확대 제공할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com