테이슨, '드론워크 스테이션' 모바일 기술 대상 장관상 수상

드론 관제 솔루션 전문기업 ㈜테이슨(대표 김영우)은 자사의 '드론워크(DroneWork) 스테이션' 시스템이 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보통신진흥협회가 주관하는 ‘제25회 모바일기술대상’에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 8일 밝혔다.테이슨은 이번 수상기업 중 유일하게 드론(모빌리티)관련 솔루션으로 모바일 기술대상을 받은 기업으로 드론을 보다 효과적으로 운영 및 제어, 관제하기 위한 자동화된 드론관제기술에서 높은 평가를 받았다.드론워크는 모든 데이터의 외부 유출이 전혀 없는 완전 폐쇄망 보안환경에서 초고속 영상전송, 스케줄운영, 자동비행, 원격조종, 실시간 영상 모니터링, 데이터 취합 및 로컬 스토리지 저장, AI 객체인식까지 자동화한 국산SW 드론 관제 솔루션이다.특히, 국내 유일 국가중요시설 '가'급에 해당하는 A중공업, B정유회사, C중공업의 까다로운 보안규정을 모두 통과하고 납품해 현재까지 안정적으로 운영되고 있다.영덕군, 한국도로공사, 횡성군, 공주시, 산림청, 제주도, 서울시 등 공공기관에서도 구축 및 적용하여 운영되고 있어 성능 및 안정성이 검증된 상태다.김영우 대표는 “산불, 소방, 농업, 하천관리 등의 다양한 공공분야와 국내외 조선, 석유화학, 건설 등 민간사업장에서 드론스테이션 활용이 증가할 것으로 보여 이를 통해 기술력이 검증된 드론워크 제품 시장을 확대하기 위해 지속적으로 기술을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com