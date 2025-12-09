아침부터 저녁까지…균형 잡힌 식사 제공하는 ‘VL르웨스트’

현대인의 건강 트렌드가 ‘웰에이징(Well-Aging)’으로 확장되고 있다. 단순히 오래 사는 것에 그치지 않고, 나이가 들어서도 활기차고 건강하게 살기 위해 일상 속 식습관 관리가 필수 요소로 떠오른다. 특히 고령층에게는 체력 유지와 면역력 강화를 위해 균형 잡힌 영양 섭취와 규칙적인 식사 습관이 더욱 요구된다.이 같은 흐름은 최근 조사에서도 드러난다. 지난 10월, 한 주방가전 전문기업이 2060세대 소비자 656명을 대상으로 실시한 ‘건강관리 현황 및 인식 조사’에서 응답자의 50.5%가 건강 관리의 최우선 요소로 ‘건강한 식습관’을 선택했다. 이는 ‘규칙적인 운동(24.7%)’이나 ‘충분한 수면(15.2%)’보다 두 배 이상 높은 수치다. 실제 건강을 위해 실천하고 있는 행동에서도 ‘식습관 관리(24.7%)’가 가장 높은 비중을 차지하며, 건강관리의 핵심 전략으로 통하고 있음을 보여준다.이 가운데 서울 마곡 ‘VL르웨스트’는 입주 초기임에도 불구하고 식사 선택과 운영이 안정적으로 이뤄지고 있어, 입주자들에게 긍정적인 평가를 받고 있다.지하 1층에 마련된 레스토랑에서는 조식, 중식, 석식을 포함한 F&B(식음) 서비스를 이용할 수 있으며, 사전 예약제와 현장 주문제를 병행해 사전 예약 시 기다림 없이 편리하게 식사가 가능하다. 메뉴는 영양사가 주 단위로 한식부터 글로벌 요리까지 균형 있게 구성하며, 죽·샐러드·디저트 등 일부 메뉴는 뷔페 테이블에서 자유롭게 이용할 수 있다.간편식 포장 서비스를 제공해 레스토랑 외부에서도 식사를 즐길 수 있으며, 생일·기념일·가족 방문 시에는 별도 특별식 신청도 가능하다. 또한 식사 상담과 사전 예약을 통해 건강 상태에 맞춘 맞춤형 건강 케어식(열량 조절식, 염분 조절식 등)도 제공받을 수 있어, 고령층 입주자의 건강 관리와 생활 만족도를 높이는 데 기여하고 있다.균형 잡힌 식습관뿐 아니라 취미와 여가 활동, 운동 등의 환경도 마련돼 있어, 입주민이 활기차고 건강한 삶을 유지할 수 있도록 돕는다. 커뮤니티 센터에서는 미술, 음악, 스마트폰 사진촬영 등 다양한 문화 프로그램이 운영을 시작했으며, 시네마, 노래연습실, IT 스튜디오, 아뜰리에, 취향서원 등 시설 이용은 점차 늘어나고 있다. 프로그램은 매월 새로운 구성으로 업데이트될 예정이어서 향후 선택 폭은 더욱 넓어질 전망이다.또한 프로그램 참여 대신 북라운지에서 여유를 즐기거나 인근을 산책하는 등 각자의 방식으로 생활에 적응하는 모습이다. VL웰니스클럽에서는 전문 트레이너 지도를 받을 수 있으며, 피트니스·사우나·골프연습장·필라테스 등 다양한 시설을 이용할 수 있다.이와 함께 건강관리센터 상담, 이대서울병원 연계 건강검진, 보바스의원 협력 유전자 검사 등 의료 연계 체계도 갖추고 있으며, 세대 내 응급 호출 버튼과 동작 감지 센서, 건강관리센터·구급대 연계 시스템은 비상 상황 시 기본 안전망으로 기능한다.지하 2층에 위치한 멀티케어센터에서는 인바디 측정, 균형·보행 검사, 생활 속 스트레스 및 두뇌활동을 측정 검사 등을 통해 신체 기능 및 자율신경 상태, 스트레스 지수를 세밀하게 평가한다. 또한 단순한 검사에 그치는 것이 아니라, 결과를 기반으로 영양 상담과 운동 관리, 두뇌훈련 프로그램까지 연계하여 개인별로 실질적인 건강관리를 제공한다.세대 내에서는 침실, 거실, 욕실, 주방 등 주요 생활공간 청소와 가정 내 쓰레기 수거 등 일상생활 지원 서비스를 주 2회 제공한다. 또한 장기 부재 시에는 세대 안전 점검과 기본 정비를 함께 실시해 생활의 연속성과 안전을 세심하게 관리한다.한편, VL르웨스트는 예비 입주자 문의가 증가하면서 현장에 전용 상담 부스를 마련해 운영하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com