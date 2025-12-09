사진자료 언박싱데이 2025 한진제공

조현민 한진 사장은 9일 K-브랜드의 해외 진출을 지원하는 ‘언박싱데이(UNBOXING DAY) 2025’행사를 열고 올해 행사 주제인 ‘Open Our Future to Next Commerce’를 통해 물류기업 한진이 지향하는 미래 커머스의 방향을 제시했다.이날 행사에서 주제 발표에 나선 조 사장은 “지금은 콘텐츠가 커머스를 이끌고 커머스가 콘텐츠를 완성하는 시대”라며 브랜드·인플루언서·물류가 상호작용하는 새로운 생태계의 필요성을 강조했다.조 사장은 K-콘텐츠와 인플루언서가 국경을 넘나드는 소비 트렌드를 형성하며 브랜드 성장을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡았다고 분석했다.그는 “선택된 브랜드 경험은 소비자가 상자를 여는(Unboxing) 그 순간까지 빈틈없는 물류 역량으로 뒷받침될 때 비로소 완벽해진다”며 완성도 높은 커머스를 위해서는 물류가 콘텐츠의 마지막 퍼즐이 된다고 설명했다.조 사장은 글로벌 인플루언서 마케팅을 통해 해외에서 눈에 띄는 성장세를 보인 ‘메디큐브’를 대표적 사례로 들며 “브랜드의 기술력에 인플루언서가 쌓은 신뢰, 그리고 현지 소비자의 체험이 결합될 때 진정한 글로벌 확장이 가능하다”고 강조했다.조 사장은 이러한 비전을 실현하기 위한 방안으로 한진의 인플루언서 커머스 물류 플랫폼 ‘원스타(OneStar)’를 소개했다.그는 “브랜드는 좋은 제품을 만들고 인플루언서는 진정성 있게 알리며 한진은 전 세계 물류 인프라로 그 경험을 전달하는 역할을 수행할 것”이라며 “물류와 콘텐츠, 판매 전략이 통합된 솔루션(Integrated Logistics Solution)을 기반으로 K-브랜드의 효율적인 글로벌 안착을 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com