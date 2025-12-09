이날 행사에서 주제 발표에 나선 조 사장은 “지금은 콘텐츠가 커머스를 이끌고 커머스가 콘텐츠를 완성하는 시대”라며 브랜드·인플루언서·물류가 상호작용하는 새로운 생태계의 필요성을 강조했다.
조 사장은 K-콘텐츠와 인플루언서가 국경을 넘나드는 소비 트렌드를 형성하며 브랜드 성장을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡았다고 분석했다.
그는 “선택된 브랜드 경험은 소비자가 상자를 여는(Unboxing) 그 순간까지 빈틈없는 물류 역량으로 뒷받침될 때 비로소 완벽해진다”며 완성도 높은 커머스를 위해서는 물류가 콘텐츠의 마지막 퍼즐이 된다고 설명했다.
조 사장은 글로벌 인플루언서 마케팅을 통해 해외에서 눈에 띄는 성장세를 보인 ‘메디큐브’를 대표적 사례로 들며 “브랜드의 기술력에 인플루언서가 쌓은 신뢰, 그리고 현지 소비자의 체험이 결합될 때 진정한 글로벌 확장이 가능하다”고 강조했다.
조 사장은 이러한 비전을 실현하기 위한 방안으로 한진의 인플루언서 커머스 물류 플랫폼 ‘원스타(OneStar)’를 소개했다.
그는 “브랜드는 좋은 제품을 만들고 인플루언서는 진정성 있게 알리며 한진은 전 세계 물류 인프라로 그 경험을 전달하는 역할을 수행할 것”이라며 “물류와 콘텐츠, 판매 전략이 통합된 솔루션(Integrated Logistics Solution)을 기반으로 K-브랜드의 효율적인 글로벌 안착을 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
