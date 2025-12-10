2026년 정기 임원인사 단행, 안정적 수주 기반 확립·손익 중심 경영체계 방점
지난해 흑자전환 뒤 2027 워크아웃 졸업 위해 총력 기울여
이강석 사장은 1961년생으로 연세대학교와 한양대학교 대학원을 졸업하고 1996년 태영건설에 입사했다. 2020년에는 토목본부장, 2024년 기술영업본부장을 역임하는 등 주요 사업의 경쟁력 강화와 수주 확대에 핵심 역할을 수행했다.
태영건설은 앞으로 △안정적 수주 기반 확립 △손익 중심의 경영체계 강화 △자구계획에 따른 자산 매각 및 고정비 절감 등을 추진하며 경영실적 개선과 재무건전성 확보에 총력을 기울이며 2027년 5월로 예정된 워크아웃 졸업을 위한 기반을 공고히 할 계획이다.
태영건설은 2024년 1월 워크아웃 개시와 함께 성수동 지식산업센터 프로젝트 등에서 촉발된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기를 넘긴 바 있다. 태영그룹은 에코피트 등 주요 자산 매각을 통해 태영건설을 지원했으며, 태영건설은 지난해 자본잠식 상태를 해소하고 흑자 전환했다.
한편 태영그룹의 지주사인 TY홀딩스는 신임 미디어정책실장 겸 비서실장에 박병일 상무를 임명했다.
