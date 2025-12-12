홈 한경BUSINESS [부고] 좌호철(삼성서울병원 커뮤니케이션팀장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512120109b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.12 13:34 수정2025.12.12 13:34 ▲ 좌성일씨 별세, 좌호철(삼성서울병원 커뮤니케이션팀장)씨 부친상 = 10일, 부산 동아대병원 장례식장 VIP실, 발인 13일 오전 8시, 장지 부산영락공원·부산추모공원.김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 노랑통닭, 젠슨 황 효과로 '월클치킨' 되나? 갤럭시코퍼레이션, 100만 원으로 시작된 넥스트 '유니콘' 스토리 오픈AI, 한 달도 안 지나서 새 버전 GPT-5.2 출시, 제미나이 의식했나... “손님 줄면 매출 타격” 자영업자 울리는 수수료 상한제 “합병 때와 다르네?” 대한항공 이제와서 괌 노선 축소 ‘말바꾸기’