사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군의 신형 프리깃함(호위함)을 한국 기업 한화와 협력해 건조할 것이라고 밝히면서 한미 조선업 협력이 본격화될지 주목된다.22일(현지시간)트럼프 대통령은 플로리다주에 있는 자신의 별장에서 열린 기자회견에서 “지난주 해군은 새로운 급의 프리깃함(건조 계획)을 발표했다”며 “그들은 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 말했다.그는 이 회사가 “한화라는 좋은 회사”라고 소개했다.이어 트럼프 대통령은 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억 달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다”며 “그곳은 위대한 조선소로 오래전 폐쇄됐지만 다시 문을 열어 미 해군 및 민간 회사들과 함께 일하고 있다”고 설명했다.이번 발언으로 한미 양국이 올해 두 차례 정상회담을 통해 합의한 한국의 대미 조선업 투자 프로젝트인 마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게)가 내년부터 본격적인 궤도에 오를 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.트럼프 대통령은 또한 신규 대형 함정들로 구성된 ‘황금 함대’를 만들겠다면서 프리깃함들이 이 함대에 포함된다고 발표했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com