2026 유통업 기상도…백화점·슈퍼 맑고 마트·면세·편의점 먹구름

대형마트·편의점, 다이소발 초저가 경쟁 뛰어들며

수익성 개선 어려운 상황…구매 트렌드도 달라져



백화점, 환율 부담 커지며 내국인·외국인 다 잡아

중국 쇼핑객, 일본 대신 한국 선택하며 백화점 찾아

더현대서울의 모습. 사진=연합뉴스

◆ 백화점, 내국인·외국인 다 잡는다

◆ 대형마트, 2026년에도 이어지는 역성장

◆ 편의점, 점포 출점 사라지며 저성장 국면으로

◆ SSM, MZ세대가 이끄는 잔잔한 성장

◆ 면세점, 이겨내기 어려운 업황의 몰락

◆ 이커머스, AI 결합하며 2026년에도 성장

2026년 유통업계의 희비는 엇갈릴 전망이다. 고환율은 백화점을 웃게 하지만 면세점을 힘들게 한다. 다이소에 치이는 대형마트와 편의점은 초저가 경쟁에 뛰어들면서 수익성을 개선하기 힘든 상황이다. 반면 조용히 점유율을 넓히는 SSM(기업형 슈퍼마켓)은 MZ세대의 새로운 선택지로 올라서고 있다.백화점의 2026년 전망은 주요 유통 카테고리 가운데 가장 긍정적이다. 고환율의 영향이다. 원·달러 환율은 1480원대를 유지하고 있으며 원·유로 환율은 1750원에 근접 중이다. 영국 파운드화 가치는 파운드당 2000원 선을 넘어섰다.통상 백화점은 주요 통화와 비교했을 때 원화 약세가 누적되면 실적이 좋아질 가능성이 높다. 일본 백화점 역시 엔저 현상이 심화한 2024년 같은 효과를 봤다. 백화점 브랜드 미쓰코시와 이세탄을 운영하는 기업 이세탄미쓰코시홀딩스의 주가는 2024년 7월 주당 3500엔을 넘었다. 엔저 효과로 일본 백화점은 중국·한국 등 주요 관광객의 쇼핑 특수를 누린 영향이었다. 같은 기간 엔·달러 환율은 달러당 161엔을 돌파하며 1986년 12월 이후 최고치를 기록했다.환율 부담이 커지면 한국인의 해외 명품 쇼핑은 줄어든다. 그러나 외국인은 상대적으로 같은 제품을 한국에서 저렴하게 살 수 있다. 특히 중국과 일본의 정치적 갈등 영향으로 중국 쇼핑객들이 일본 대신 한국을 찾고 있다. 이들은 더현대 서울, 신세계·롯데 명동점 등 한국 백화점 주요 점포로 몰려든다. 실제 2025년 백화점 3사의 외국인 매출은 평균 30% 안팎의 성장세를 기록했으며 전체 매출에서 외국인이 차지하는 비중도 4~5% 수준으로 확대됐다.대형마트는 2026년에도 상황이 나아지지 않을 것으로 보인다. 대한상공회의소의 ‘2026년 유통산업 전망조사’에 따르면 대형마트는 2025년 대비 0.9% 역성장할 전망이다. 온라인과의 경쟁 심화, 소량 구매 트렌드, 할인 경쟁에 따른 수익성 악화 등이 영향을 미친다. 다이소·쿠팡 등 초저가 플랫폼에 대응하기 위해 대형마트 역시 마진을 줄여 가격을 낮추고 있기 때문이다.높은 물가, 고환율, 원리금 상환부담, 경기부진 등으로 가계소비 여력이 감소한 점은 대형마트 부진의 핵심 요인으로 작용하고 있다. 대형마트는 소매유통업 중 유일하게 10년간 연평균 실질 성장률 마이너스를 기록한 업종이다.여기에 옴니채널(온라인·오프라인 결합 방식) 성과도 미미하다. 이마트의 SSG닷컴과 롯데마트의 제타(온라인 신선장보기몰)·롯데온은 이커머스에 밀려 고전하고 있다. 삼일회계법인은 “향후 10년간의 소비 트렌드는 Z세대가 주도하지만 이들은 모바일에 익숙하다”며 “오프라인 업체들의 어려움은 지속될 것”이라고 내다봤다.기저효과는 그나마 다행이다. 2024년 12월 윤석열 전 대통령의 계엄령 선포 이후 2025년 6월 대통령 선거까지 부진했던 소비 흐름이 2026년 기저효과로 이어진다. 또 민생회복 소비쿠폰 사용처 제외 등 부정적 영향도 해소될 전망이다.그간 외형 성장(점포 출점)을 통해 매출을 끌어올린 편의점의 전략은 더 이상 통하지 않을 전망이다. 경기 악화와 가맹점주 수익성 부진이 이어지면서 신규 출점이 어려워진 탓이다. 산업통상부에 따르면 편의점의 2025년 상반기 매출은 전년 동기 대비 역성장했다. 점포 수는 2024년 11월 4만8921개에서 2025년 11월 4만7826개로 줄었다.가맹 사업을 통해 수익을 얻는 편의점 특성상 점주의 수익이 감소하면 본사도 수익이 떨어진다. 또 임대료와 인건비까지 오르며 본사는 점포 수익성 관리에 집중하고 있다.실제 편의점은 2025년 신규 출점을 기존 점포 전환 위주로 제한하고 수익성이 낮은 점포는 더 나은 입지로 옮기는 ‘스크랩앤빌드(Scrap & Build)’ 전략을 내세웠다. 이 전략은 2026년에도 이어질 예정이다.이들은 대형 점포 트렌드에 맞춰 25~40평 규모의 중대형점을 늘리는 방향으로 체질을 개선하는 한편 MZ세대 차별화 상품을 적극 출시하며 고객 확보에 나선다.SSM은 꾸준한 성장이 예상된다. 오프라인 주요 소비채널은 대형마트에서 SSM으로 중심축이 바뀌고 있다. 1~2인 소형가구가 선호하는 낱개·소량 단위를 주로 판매하는 점은 편의점과 유사하지만 식품 비중이 높고 가격이 상대적으로 저렴하다는 점이 긍정적 요인이다.SSM의 매출은 대부분 식품에서 발생한다. 이에 대형마트와 비교할 때 이커머스와의 접점이 크지 않아 오프라인 점포에서 격화하는 초저가 경쟁에서 상대적으로 자유롭다.이에 이마트, 롯데쇼핑, GS리테일 등 주요 유통 기업들도 SSM을 늘리는 추세다. 산업통상부에 따르면 오프라인 유통업체 가운데 2025년 11월 전년 동월 대비 점포 수가 증가한 곳은 SSM이 유일하다. 주요 4개 SSM 브랜드의 매장 수는 1211개(2025년 11월)다. 이들은 2026년에도 신규 출점을 이어갈 계획이다.고환율은 면세점에 치명타다. 해외 제품을 판매하는 면세점의 가격 경쟁력이 약화한 탓이다. 기준환율은 지속 상승세다. 최근 면세점의 기준환율은 1470원대다. 1년 전만 해도 1350원대였으나 100원 이상 올랐다. 고환율 기준(1320원)을 넘은 지 오래다.2025년 1~10월 면세점 매출은 10조4174억원으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 방한객 증가에도 외국인 매출액 감소세는 지속되고 있다. 한국관광데이터랩에 따르면 같은 기간 방한 관광객은 1582만 명으로 전년 동기(1374만 명) 대비 15.1% 증가했다. 홍콩, 대만, 마카오 등 중화권 국가의 관광객은 코로나19 이전 수준을 넘어섰지만 매출은 줄어드는 추세다.면세업계의 상황은 2026년도 비슷할 전망이다. 백재승 삼성증권 애널리스트는 “중·일 갈등 고조 등은 반사 수혜 요인이지만 고환율 지속 등을 감안 시 인바운드 증가와 면세 매출 증가 간 상관관계가 과거처럼 높게 형성될지 여부는 예단하기 어려운 것이 사실”이라고 분석했다. 특히 10여 년 전과는 달라진 관광객의 쇼핑 행태를 고려하면 방한 관광객 수가 면세점의 매출로 직결되지 않는다.백화점 다음으로 전망이 좋은 곳은 이커머스다. 대한상공회의소에 따르면 온라인쇼핑은 2025년 대비 3.2% 성장할 것으로 예상된다. 합리적 소비 트렌드 확산, 배송 서비스 강화 등의 영향이다.쿠팡만 봐도 답이 나온다. 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 12월 19일 기준 쿠팡 일간활성이용자(DAU) 추정치는 약 1488만 명이다. 11월(약 1500만 명)과 비교하면 소폭 줄어들었지만 여전히 1400만 명대를 유지하고 있다. 쇼핑 편의성 등으로 이탈이 쉽지 않고 충성 고객 기반이 탄탄하기 때문이다.특히 이커머스는 AI와 결합이 가속화되면서 쇼핑 편의성이 더 높아질 전망이다. 글로벌 미래학자이자 테크·비즈니스 분야의 전문가인 버나드 마르는 ‘제로클릭 커머스’를 2026년 주요 변화로 내다봤다. 마르는 “AI는 검색의 규칙까지 바꾸고 있다”며 “기업들은 챗봇과 상담원이 상호 작용할 수 있는 피드를 구축하고 알고리즘이 찾는 특정 데이터를 제품 목록에 포함시키는 등 적극적으로 움직여야 한다”고 설명했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com