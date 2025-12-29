29일 부동산 플랫폼 직방이 앱(응용 프로그램) 이용자를 대상으로 2026년 주택시장 전망 설문조사를 실시한 결과를 보자. 향후 주택 매입 계획이 '있다'고 응답한 비율은 69.9%를 기록했다. 직전 조사에서 해당 응답 비율은 73.1%였다. 이보다는 감소했으나 여전히 높은 수준이다.
매입 사유로는 '전·월세에서 자가로 내집마련'이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 '거주 지역 이동'(22.7%), '면적 확대·축소 이동'(10.3%) 순으로 나타났다. 상위 3개 응답을 합치면 약 80%에 육박한다.
주택 매입 비용의 경우 '3억원 이하'(31.9%)와 '3억 초과~6억원 이하'(38.9%) 응답이 가장 많았다. 6억원 이하 구간 응답이 전체의 70.8%를 차지했다. '6억 초과~9억 원 이하'는 16.8%, '9억원 초과'는 약 12% 수준으로 나타났다.
주택 매입 시기를 묻자 '2026년 1분기'(45.7%) 응답이 가장 높았다.
'2026년 2분기'(18.3%)까지 합치면 상반기 매입을 고려한 응답이 64%에 달했다.
반면 '향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다'는 응답은 46.2%였다. 직전 조사에선 54.8%까지 높아졌던 것과 비교해 다시 낮아졌다.
문제는 집값이 계속 치솟고 있다는 것이다.
28일 KB부동산의 12월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면 이달 15일 조사 기준 서울 아파트 평균 매매가는 15억810만원으로 첫 15억원을 돌파했다. 지난 7월 14억572만원으로 14억원을 넘어선 지 5개월 만이다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
