내년에도 무주택자들의 내집 마련에 대한 관심이 높은 것으로 조사됐다.29일 부동산 플랫폼 직방이 앱(응용 프로그램) 이용자를 대상으로 2026년 주택시장 전망 설문조사를 실시한 결과를 보자. 향후 주택 매입 계획이 '있다'고 응답한 비율은 69.9%를 기록했다. 직전 조사에서 해당 응답 비율은 73.1%였다. 이보다는 감소했으나 여전히 높은 수준이다.매입 사유로는 '전·월세에서 자가로 내집마련'이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 '거주 지역 이동'(22.7%), '면적 확대·축소 이동'(10.3%) 순으로 나타났다. 상위 3개 응답을 합치면 약 80%에 육박한다.주택 매입 비용의 경우 '3억원 이하'(31.9%)와 '3억 초과~6억원 이하'(38.9%) 응답이 가장 많았다. 6억원 이하 구간 응답이 전체의 70.8%를 차지했다. '6억 초과~9억 원 이하'는 16.8%, '9억원 초과'는 약 12% 수준으로 나타났다.주택 매입 시기를 묻자 '2026년 1분기'(45.7%) 응답이 가장 높았다.'2026년 2분기'(18.3%)까지 합치면 상반기 매입을 고려한 응답이 64%에 달했다.반면 '향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다'는 응답은 46.2%였다. 직전 조사에선 54.8%까지 높아졌던 것과 비교해 다시 낮아졌다.문제는 집값이 계속 치솟고 있다는 것이다.28일 KB부동산의 12월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면 이달 15일 조사 기준 서울 아파트 평균 매매가는 15억810만원으로 첫 15억원을 돌파했다. 지난 7월 14억572만원으로 14억원을 넘어선 지 5개월 만이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com