사진=한경DB

쿠팡이 최근 개인정보 유출 사고와 관련해 1조 6850억원 규모의 고객 보상안을 시행할 계획이라고 발표한 가운데 소비자들의 반응은 냉담한 것으로 나타났다.실체를 뜯어보면 실효성에 의문이 제기되기 때문이다.29일 쿠팡에 따르면 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 “쿠팡의 모든 임직원은 최근의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다”며 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 밝혔다.회사 측은 내년 1월 15일부터 1조 6850억원 상당의 구매이용권을 고객들에게 지급할 방침이다.보상 대상은 지난 11월 말 개인정보 유출 통지를 받은 3370만 계정의 고객이다. 금액만 놓고 보면 쿠팡이 큰 돈을 쓰는 것으로 보이지만 성난 민심을 달래기에는 무리라는 지적도 나오고 있다.쿠팡 측은 피해 고객들에게 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 고객당 총 5만원 상당의 1회 사용이 가능한 4가지 구매 이용권을 지급하기로 했다.하지만 쿠팡트래블의 경우 2만원짜리 쿠폰을 이용하려고 계획에 없던 여행 상품에서 추가 금액을 결제해야 하는 고민이 생긴다.같은 금액의 쿠폰을 주기로 한 쿠팡 알럭스도 쿠팡상품이나 쿠팡이츠에 비해 이용자 빈도가 훨씬 낮다.특히 김범석 의장이 국회 출석을 이런저런 이유로 계속 회피하면서 책임에 대한 진심에도 의혹이 생기고 있다.이에 대해 누리꾼들은 “쿠팡트래블(여행상품권) 2만원, 알럭스(럭셔리쇼핑) 2만원은 구매단위가 10만원 이상이 넘는데 이걸 보상이라고 준다고 봐도 되는건가요? 그냥 소비자 기만 같은데?” “4만원은 쓸 일 없는 걸로 주네” 등의 냉소적인 반응을 보이고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com