이혜훈 기획예산처 장관 후보자(뉴스1)

이재명정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질을 했다는 의혹이 제기된 가운데, 이 후보자는 "깊이 반성하고 있다"고 사죄의 뜻을 밝혔다.1일 언론 보도를 통해 공개된 통화 녹취에는 이 후보자가 2017년 바른정당 의원이던 시절 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다며 인턴 직원을 질책하는 내용이 들어있다.녹취에는 이 후보자가 해당 직원에게 “대한민국 말 못 알아듣느냐” “너 아이큐가 한자리냐” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다” 등 폭언하고 고성을 지르는 내용이 담겼다. 해당 직원은 사안이 발생한 후 보름 만에 의원실을 그만둔 것으로 전해졌다.이 후보자 측 관계자는 “이 후보자가 업무 과정에서 해당 직원이 그런 발언으로 큰 상처를 받은 것에 대해 진심으로 사과드리고 깊이 반성하고 있다”며 “어떤 변명의 여지 없이 사죄하고 깊이 반성하는 중”이라고 전했다.이에 대해 박지원 더불어민주당 의원은 페이스북에 “(이 후보자가) 거듭 사과드리고 통렬한 반성을 하며 일로써 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다 하신다”며 “보좌진에게 고성으로 야단친 갑질도 송구하다 인정, 사과하신다”고 적었다.앞서 박성준 민주당 의원은 이 후보자가 지명된 이후 페이스북을 통해 "실력에는 여야가 없다"면서 "이혜훈 후보자의 지명을 환영한다"고 밝히기도 했다.박 의원은 "지난 22대 총선, 서울 중구·성동구을의 뜨거웠던 현장이 떠오른다. 당시 저와 가장 치열하게 맞붙었던 경쟁자가 바로 이혜훈 후보자"라고 소개하며 "직접 칼을 맞대어 본 사람만이 상대의 진가를 아는 법. 현장에서 겪어본 이혜훈 후보자는 경제와 예산을 꿰뚫어 보는 내공이 깊고, 무엇보다 실력이 탄탄한 '전문가'였다"고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com