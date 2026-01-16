동원 김재철, KAIST에 또 기부…누적 603억원 달성

동원그룹 창업자 김재철 명예회장

AI 인재 육성과 산업 토대 마련 위해

KAIST에 사재 총 603억원 기부

동원그룹과 한국투자금융지주의 창업자인 김재철 명예회장이 국내 AI 분야 인재 육성과 AI 산업 토대를 마련하기 위해 나섰다.16일 김재철 명예회장과 KAIST는 서울 서초구에 위치한 동원그룹 본사에서 59억원 추가 기부 약정을 체결했다.김재철 명예회장은 2020년, KAIST에 '김재철AI대학원' 설립을 위해 500억원을 기부하고, 이후 44억 원을 추가로 기부했다. 김재철AI대학원 건물의 설계가 본격화됨에 따라 원활한 건립을 위해 부족 예상액 59억원을 추가 기부하기로 결정했다.KAIST는 김재철 명예회장의 기부금을 통해 성남시 판교에 김재철AI대학원 건물을 조성할 계획. 약 5500평(1만8182㎡) 규모. 2028년 2월 완공된다. 완공 이후에는 교수진 50명과 학생 1000명이 상주하는 세계 최고 수준의 AI 연구 거점으로 활용될 전망이다.김재철 명예회장은 "대한민국이 AI 선진국으로 도약하는 길에 이번 기부가 작은 마중물이 되기를 바란다"라며 "글로벌 핵심 인재들이 이곳에서 성장해 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.김재철 명예회장은 회사를 창업한 지 10년 만인 1979년, 사재 3억원을 출연해 동원육영재단을 설립하며 장학사업을 시작했다. 47년 여가 흐른 현재 김재철 명예회장의 이 프로젝트는 연구비·교육발전기금 등을 지속적으로 지원하며 누적 약 1400억 원 규모로 성장했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com