엔픽스(ENFIX), 트렌디하면서도 실용적인 유아용품 브랜드 및 전문 기업

엔픽스(ENFIX)가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 6년 연속 유아용품(발육용품) 부문을 수상했다.엔픽스(ENFIX)는 프리미엄 유아용품 전문 기업으로, 유아의 성장 발달 단계와 안전성을 고려한 제품 설계를 바탕으로 다양한 발육용품을 선보이고 있다. 최상의 품질을 갖춘 제품을 합리적인 가격으로 제공하기 위해 노력 중이다.특히 대표 제품인 ‘스텝360엣지 아기 보행기’는 걸음마를 보조하는 수단에서 넘어서 아이의 감각 발달을 돕는 쏘서와 시소, 점퍼루, 걸음마 학습기 기능을 하나에 담은 것이 특징이다. 360도 회전 구조를 적용해 아이가 다양한 방향으로 자유롭게 움직일 수 있으며, 안정적인 프레임과 안전 설계를 통해 사용 중 균형을 유지할 수 있도록 했다. 실내 공간 활용도를 고려한 디자인과 세심한 마감 역시 보호자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다. 이에 런칭 이후 단기간 최다 판매를 기록한 것은 물론, ‘품절 대란 보행기’로 큰 인기를 얻었다.이외에도 엔픽스는 유아용품 토털 기업답게 다양한 브랜드를 국내에 선보이고 있다. ▲줄즈 유모차 ▲레카로 카시트 ▲원더폴드 ▲타프토이즈 ▲카오스 하이체어 ▲ABC 디자인 글로벌 브랜드를 공식 유통하여 다양한 제품을 선보이고 있다. 이번 6년 연속 수상은 유아 발육용품 분야에서 엔픽스가 쌓아온 신뢰와 제품 완성도를 다시 한번 입증하는 결과로 평가된다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com