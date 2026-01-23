휴머노이드 로봇 아틀라스. 사진=뉴스1

“노사 합의 없이 단 1대도 들여올 수 없다.”현대자동차 노동조합이 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’를 두고 “생산 현장 투입 시 고용 충격이 예상된다”면서 이같은 입장을 내놨다. 오는 2028년 미국 전기차 전용 공장 메타플랜트아메리카(HMGMA)를 시작으로 주요 생산 공정에 아틀라스를 투입하려는 현대차그룹 계획을 두고 노사 갈등이 현실화하고 있다는 분석이 나온다.전국금속노조 현대차지부는 22일 성명을 내고 “어떠한 상황이 와도 (아틀라스의 현장 투입은) 노동자 입장에선 반갑지 않다”고 밝혔다.연봉 1억원 근로자 3명을 투입하면 3억원의 인건비가 들지만 로봇은 구입비 이후 유지비만 발생해 이익 극대화를 노리는 자본가에게 좋은 명분이 된다는 게 이들의 주장이다.이들은 “노사합의 없이는 단 1대의 로봇도 현장에 들어 올 수 없다”고 재차 강조했다. 아틀라스로 '피지컬 AI’ 기업으로 재평가 받아 최근 현대차의 시가총액이 국내 3위에 올라선 것을 두고는 “웃어야 할지 울어야 할지 모르겠다”고도 전했다.앞서 현대차그룹은 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 아틀라스를 공개하고 2028년 미국 조지아주 HMGMA의 부품 분류 공정에 아틀라스를 실전 배치하겠다는 계획을 공개한 바 있다.이어 안정성과 효율성을 검증한 뒤 국내 등 다른 생산 공정에도 투입하겠다는 뜻을 내비쳤다. 증권가에선 아틀라스 가격이 13만달러(약 2억원) 수준이 될 것으로 추정하고 있다. 미국 자동차 제조 근로자 기준 약 2년치 인건비에 해당되는 금액이다.현대차그룹은 아틀라스 투입을 단순한 비용 절감을 넘어 ‘피지컬 AI’ 기업으로 도약하기 위한 핵심 전략으로 생각한다.글로벌 완성차 업체들이 휴머노이드를 앞세워 제조 패러다임을 바꾸는 상황에서 아틀라스로 하루빨리 로봇 시장을 선점해야 한다는 게 그룹의 생각이다. 경쟁사인 미국 로봇 스타트업 피규어AI와 중국 유니트리는 이미 양산 모델을 판매하고 있고, 테슬라도 올해 휴머노이드 옵티머스 양산을 앞두고 있다.이날 노조는 미국의 수입차 관세로 어쩔수 없이 현지 생산을 늘린 것에도 비판의 목소리를 높였다. 노조는 “미국 HMGMA의 2028년 50만 대 양산 계획은 국내 공장의 상당한 물량을 미국으로 옮기겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것"이라며 "노사 합의 없는 일방적 물량 이관은 절대 용납할 수 없다"고 못 박았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com