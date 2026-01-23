사진=한경DB

수입 전기차의 저가 판매 공세가 거세지는 가운데 현대자동차(이하 현대차)가 전기차 일부 모델의 할부 금리를 인하하기로 했다.테슬라 등 수입 전기차의 가격 인하 공세에 대응해 가격 경쟁력을 강화하기 위한 조치로 해석된다.23일 현대차는 저금리 프로모션인 ‘현대 EV 부담 Down 프로모션’의 할부 금리를 낮춘다고 밝혔다.대상 차종은 ‘아이오닉5’ ‘아이오닉6’ ‘코나 일렉트릭’으로, 기존 할부 금리 5.4%에서 2.6%포인트 인하한 2.8%를 적용한다.이 프로모션은 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품으로 중고차 가격을 보장받은 뒤 36개월 만기 시 차량을 반납하고 잔여금(유예금)을 상환할 수 있다.차량을 계속 이용한다면 유예금을 일시 납부하거나 할부 연장을 하면 된다.이에 따라 준중형 스포츠유틸리티차(SUV)인 아이오닉5는 스탠다드 모델 기준 판매가 4740만원에서 트레이드인 조건(현대차 중고 판매 후 신차 구매)과 얼리버드 구매 혜택 등 최대 300만원을 할인, 여기에 전기차 보조금을 적용하면 월 납입금 31만원 수준으로 떨어진다. 이는 이전보다 월 5만원 낮아진 금액이다.같은 방식으로 중형 전기 세단인 아이오닉6는 월 납입금이 33만원에서 26만원으로 줄고 소형 전기 SUV 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 낮아질 전망이다.현대차는 이번 혜택으로 아이오닉5·6는 약 250만원 코나 일렉트릭은 210만원 정도 이자가 절감된다고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com