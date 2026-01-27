사진=연합뉴스 제공

일본에 남아 있던 마지막 판다가 27일 중국으로 반환된다.일본과 중국의 관계가 경색되면서 추가 판다 임차 가능성도 당분간 어려울 것이라는 전망이 나온다.일본 도쿄 우에노동물원에서 사육 중이던 쌍둥이 자이언트판다인 샤오샤오(수컷·4세)와 레이레이(암컷·4세)는 이날 밤 나리타공항에서 전용기를 타고 중국 쓰촨성으로 이동할 예정이다.동물원 측은 전날(26일) 수의사가 건강 상태를 점검했으며 두 마리 모두 대나무를 맛있게 먹는 상태는 양호하다고 밝혔다.판다는 오는 28일 중국 쓰촨성 자이언트판다 보호연구센터에 도착해 검역을 받은 뒤 환경적응을 거쳐 일반에 공개될 예정이다.이번 반환으로 일본은 1972년 일·중 국교 정상화를 기념해 판다가 처음 들어온 이후 처음으로 판다가 한마리도 없는 상태가 된다.당초 판다의 대여 기한은 올해 2월이었지만 양국 간 협의를 거쳐 한 달 앞당겨 반환이 결정된 것으로 알려졌다.이는 지난해 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시’ 일본의 군사 개입 가능성을 언급한 이후 심화 된 일·중 갈등의 영향이라는 해석이 나온다.중국은 전통적으로 우호 관계 강화를 위해 판다를 대여하는 이른바 ‘판다 외교’를 활용해 왔다.최근 프랑스와 독일에 판다를 대여할 계획을 밝힌 가운데 한국도 추가 임차를 추진 중이다.일본 역시 재임차를 희망하고 있지만 현재의 외교적 갈등 상황에서는 쉽지 않을 것으로 전망된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com