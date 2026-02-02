(사진=최혁 기자)

정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당제안에 반기를 든 이언주 민주당 최고위원을 향한 이른바 '좌표찍기'에 대해 민주당이 강력 대응을 예고했다.2일 민주당은 "최근 이언주 수석최고위원에 대해 막말 문자 폭탄과 일부 커뮤니티 및 특정 단톡방 게시글이 도를 넘고 있다"며 "조기합당 반대와 관련해 이른바'좌표찍기'로 정치 사안과 관련없는 인신공격성 욕설이 난무하고 심지어 테러 협박 게시글까지 나오는 상황"이라고 밝혔다.이어 "특정 정치 세력의 '좌표찍기' 공격을 당장 멈추지 않을 경우 법적 조치를 포함, 모든 수단을 동원해 선처없이 강력히 대응할 것임을 경고한다"고 덧붙였다.이날 이 최고위원은 국회에서 열린 최고위원회의에서 "고대 로마에서는 2인자, 3인자에 의한 반란이 빈번했다"며 "이번 사안의 정치적 본질은 대통령의 권한이 강력한 임기 초반에 판을 바꿔 당권과 대권을 향한 욕망을 표출하려는 것"이라고 말했다.이 최고위원의 이같은 발언은 앞서 정청래 대표가 발표한 조국혁신당과의 합당 제안에서 불거졌다. 이 최고위원은 이번 합당 시도가 단순한 선거 유불리 계산을 넘어, 사실상 ‘이재명의 민주당’을 ‘정청래·조국의 민주당’으로 바꾸려는 시도라고 못 박았다.강홍민 기자 khm@hankyung.com