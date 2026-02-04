이재명 대통령은 2026년 설 명절을 맞아 국민통합과 일상의 회복을 기원하는 뜻을 담은 설 선물을 사회 각계각층에 전달했다고 4일 밝혔다.사진=뉴스 1

이재명 대통령이 설 명절을 맞아 국민통합과 일상의 회복에 대한 염원을 담은 설 선물을 사회 각계각층에 전달했다.4일 청와대는 이 대통령이 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 함께해 온 주요 인사들과 국가를 위해 헌신한 호국영웅, 어려운 여건 속에서도 희망을 지켜온 사회적 배려 계층에 선물을 보냈다고 밝혔다.이번 선물 대상에는 민주유공자, 참전유공자의 배우자를 새롭게 포함됐다. 이는 국가를 위해 헌신한 당사자뿐 아니라 그 가족에 대해서도 예우와 존경의 뜻을 전하겠다는 취지다.선물은 그릇·수저 세트와 집밥 재료로 구성됐다. 집밥 재료에는 쌀과 잡곡(현미, 찰수수, 찰기장), 떡국떡, 매생이, 표고채, 전통 간장 등이 포함됐다.청와대는 집밥 재료가 ‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영해 지역 균형 발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담았다고 전했다.이 대통령은 선물에 “온 가족이 한 자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”는 메시지를 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com