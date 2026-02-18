일본 재무성이 18일 발표한 ‘1월 무역통계(속보치)’에 따르면, 일본의 올해 1월 무역수지는 1조1526억엔(약 11조원) 적자를 기록했다.
이 기간 수출액은 역대 최대 전년 대비 16.8% 증가한 9조1875억엔(약 87조원)으로 1월 수출액 기준 최대 규모를 기록했다. 반도체 등 전자 부품과 비철금속, 플라스틱 수출이 호조를 보이며 일본의 수출액은 5개월 연속 증가했다.
그러나 최대 교역국인 미국에 대한 수출액은 2달 연속 줄었다. 올해 1월 대미 수출액은 1조4621억엔(약 14조원)으로 전년 대비 5.0% 줄었다. 특히 주요 수출 품목인 자동차 수출 규모는 전년 대비 9.9% 감소한 3954억엔(약 3조7000억원)으로 나타났다.
이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 시행한 관세 정책 영향으로 대미 무역수지 흑자 규모는 전년 대비 23% 감소한 3670억엔(약 3조5000억원)을 기록했다.
다만 일본의 1월 전체 수입액은 10조3401억엔(약 98조원)으로 전년 대비 2.5% 줄면서, 적자 규모는 전년 동월 대비 58% 감소한 것으로 나타났다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
