이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 2월 23일 서울 청와대 본관에서 열린 확대회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 사진=청와대사진기자단

한국과 브라질 경제계가 첨단 제조, 전략 광물, 인공지능(AI)을 비롯한 3대 경제협력 방안을 논의하고 이를 브라질 대통령에게 전달했다.한국경제인협회는 23일 서울 중구 롯데호텔에서 브라질 수출투자진흥청(ApexBrasil)과 공동으로 '한-브라질 비즈니스 포럼'을 개최했다.행사에는 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 양국 정부 인사와 기업인 400여명이 참석했다.이번 브라질 경제사절단은 약 300명 규모로 조르지 비아나 수출투자진흥청 회장, 세계 3대 항공기 제조사 엠브라에르의 프란시스쿠 고메스 네투 회장, 중남미 최대 에너지 기업 페트로브라스의 마그다 샹브리아르 최고경영자(CEO) 등이 동행했다.양국 경제계는 이날 헬스·라이프스타일·창의산업, 농식품 산업, 첨단제조·전략광물·AI 등 3개 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다.헬스·라이프스타일·창의산업 세션에서는 남미 전역에서 확산하고 있는 K-콘텐츠를 중심으로 한 문화 협력 방안이 논의됐고 브라질의 풍부한 자원과 K-뷰티 산업 간 협력 가능성이 모색됐다.농식품 산업 세션에서는 안정적인 농축산물 공급국인 브라질과 가공·유통·브랜드 역량을 보유한 한국 기업 간 협력 모델이 제시됐다.첨단제조·전략광물·AI 세션에서는 브라질의 자원과 한국의 산업 역량을 결합해 기존 제조 협력을 첨단 산업 협력으로 확대하는 방안이 논의됐다.양측은 이같이 논의한 경제협력 방안을 룰라 대통령에게 전달했고, 한경협-수출투자진흥청 간 양해각서(MOU)를 포함해 총 6건의 MOU를 체결했다.룰라 대통령은 이날 기조연설을 통해 양국 경제인들의 협력을 당부하고 경제 협력 확대에 대한 기대를 표했다.조르지 비아나 수출투자진흥청 회장은 개회사에서 "브라질의 농수산물과 축산물이 더 많이 한국에 수출되길 간절히 소망한다"며 "삼성, LG 등 한국 제품이 브라질 가정과 길거리에 깔린 것처럼 브라질 제품도 한국에 많이 알려지길 바란다"고 말했다.페르난두 아다드 재무장관은 브라질의 자원 보유량과 내년도 세제개편 계획 등을 소개한 뒤 "투자 환경을 단·장기적으로 개선하고 있다. 브라질에 투자하는 한국 기업들은 높은 ROI(투자수익률)를 거둘 수 있을 것"이라고 강조했다.한국 정부를 대표해 참석한 김정관 산업통상부 장관은 "브라질은 한국의 남미 최대 경제협력 파트너"라며 "항공·자동차·조선·배터리·핵심광물 등 전략 산업 분야에서 협력 잠재력이 매우 크다"고 말했다.그러면서 "통상 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 시장 다변화가 중요하다"며 "한-메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개가 양국 간 무역·투자 확대와 안정적인 통상 환경 조성에 기여할 것"이라고 강조했다.류진 한경협 회장은 "양국은 교역 중심 협력을 넘어 투자와 산업 협력 중심의 공동 번영 시대로 나아가야 한다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com