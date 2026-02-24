SK이노베이션 E&S의 LNG수송선이 2월 23일 호주 바로사 가스전에서 생산된 LNG를 싣고 보령 LNG터미널에 처음 입항하고 있다. 사진=SK이노베이션

SK이노베이션 E&S가 지난 23일 충남 보령 LNG터미널에 호주 바로사 가스전에서 생산된 첫 LNG 카고가 성공적으로 입항했다고 24일 밝혔다.이번 물량은 호주 북서부 해상에서 생산된 천연가스를 다윈 LNG터미널에서 액화해 들여온 것이다. 국내 민간기업이 해외 가스전 탐사 단계부터 참여해 개발, 생산, 도입까지 전 과정을 독자적으로 완수한 최초 사례다.SK이노베이션 E&S는 지난 2012년 바로사 가스전 지분 투자 이후 약 14년 동안 끈기 있게 프로젝트를 추진해 이번 첫 입항을 시작으로 향후 20년간 연 130만 톤의 LNG를 안정적으로 국내에 공급할 수 있게 된다.이는 대한민국 연간 LNG 전체 도입량의 약 3%에 달하는 규모로 국가 에너지 수급에 중요한 역할을 할 전망이다.특히 이번 프로젝트는 기존 다윈 LNG 터미널을 활용하는 '브라운필드' 방식으로 개발돼 투자 비용을 절감하고 경제성을 높였다.호주는 중동이나 미국보다 운송 거리가 가까워 물류비 절감과 안정적인 공급 측면에서도 유리하다는 평가다.이번 성과는 SK가 40여년간 추진해 온 자원개발 노력의 연장선으로 해석된다.고(故) 최종현 SK 선대회장은 1983년 인도네시아 카리문 광구에 투자하며 '무자원 산유국'의 비전을 제시했다.SK는 1984년 북예멘 마리브 광구에서 석유를 발견하고, 민간기업 최초로 1987년 상업 생산에 성공하며 해외 자원개발의 영토를 넓혔다. 이후 베트남, 페루 등에서 잇달아 석유 개발에 성공하며 자원 빈국의 한계를 극복하고자 했던 선대회장의 집념은 40여 년간 SK의 DNA로 자리 잡았다.이러한 도전정신을 통한 자원개발 노력은 남미 아마존과 호주를 비롯한 세계 각지에서 잇단 자원 탐사 성과로 나타났고, SK이노베이션은 석유사업 중심에서 LNG로 사업 분야를 확대해 글로벌 종합 에너지 기업으로 도약할 수 있었다고 회사는 설명했다.SK이노베이션은 이번 바로사 가스전 개발 성과를 통해 아시아·태평양 지역 민간 1위 종합 에너지 기업으로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “아무도 가지 않은 길을 개척한 SK의 집념과 도전정신이 오늘날 대한민국 에너지 안보 확립에 큰 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 불확실한 국제 에너지 시장 속에서 자원개발 노력을 지속해 국가 경제 발전과 안정적인 에너지 공급망 구축에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com