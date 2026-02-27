국립무형유산원 분원 건립 기술자문위원회는 건설기술진흥법에 근거해 건립공사의 시공 및 설계변경, 향후 유지관리 과정에서 발생 가능한 단계별·분야별 기술자문 등을 맡는다.
이은형 연구위원은 경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 두루 다루는 전문인력이다.
이 연구위원은 이 같은 전문지식을 바탕으로 서울시, 부산시, 수원시, 세종시, 제주도 건설기술심의위원회 위원과 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체 및 자치구의 건축위원회 위원을 역임했다.
경기도를 비롯한 12개 지자체에서는 경관위원회 위원을 맡는 등 건축ㆍ경관ㆍ도시계획ㆍ교통 등 폭넓은 분야에서 활동했다.
그밖에 ▲부산도시공사 ▲충북개발공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡아 공공부문의 정책수립과 사업심의 과정에 다양한 시각을 제시하기도 했다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지