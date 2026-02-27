이은형 대한건설정책연구원 연구위원

27일 관련 업계에 따르면, 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 국가유산청 ‘국립무형유산원 분원 건립 기술자문위원회 위원‘에 위촉됐다. 전문분야는 ‘건설사업관리’이며, 임기는 오는 2029년 6월까지로 정해졌다.국립무형유산원 분원 건립 기술자문위원회는 건설기술진흥법에 근거해 건립공사의 시공 및 설계변경, 향후 유지관리 과정에서 발생 가능한 단계별·분야별 기술자문 등을 맡는다.이은형 연구위원은 경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 두루 다루는 전문인력이다.이 연구위원은 이 같은 전문지식을 바탕으로 서울시, 부산시, 수원시, 세종시, 제주도 건설기술심의위원회 위원과 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체 및 자치구의 건축위원회 위원을 역임했다.경기도를 비롯한 12개 지자체에서는 경관위원회 위원을 맡는 등 건축ㆍ경관ㆍ도시계획ㆍ교통 등 폭넓은 분야에서 활동했다.그밖에 ▲부산도시공사 ▲충북개발공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡아 공공부문의 정책수립과 사업심의 과정에 다양한 시각을 제시하기도 했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com