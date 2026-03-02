이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담 후 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 사진=연합뉴스

세계적 수준의 AI 역량을 갖춘 한국과 싱가포르가 손을 맞잡는 것은 필연적인 일이다."싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일(현지시간) "지금은 인공지능(AI)이 주도하는 거대한 문명사적 전환의 한 복판"이라며 이같이 강조했다.이 대통령은 이날 양국의 AI 분야 미래 리더들이 모여 공동 발전을 모색하는 'AI 커넥트 서밋'에 참석했다.그는 축사를 통해 "대한민국과 싱가포르의 동반성장으로 AI 산업의 흐름을 선도하는 'AI 대항해 시대'를 열어갈 것"이라고 밝혔다.이어 "양국의 (AI 분야) 협력은 단순한 기술 교류를 넘어 전략적 산업 파트너십으로 발전해야 한다"며 "AI를 기반으로 새로운 시장을 개척하고 청년에게 보다 많은 기회를 주는 '아시아 대표 혁신허브'로 도약해야 한다"고 강조했다.특히 이 대통령은 "세계 AI 분야는 미국과 중국을 중심으로 한 양강 (구도가 형성돼 있고), 그 외 지역은 많이 뒤처진 게 사실"이라면서도 "한국과 싱가포르는 대략 3위 정도에 위치해 있지만, 제조 분야 등 실용적 영역에서는 얼마든 세계 1위를 해낼 수 있겠다는 생각도 든다"고 말했다.또 "형제처럼 손을 잡고 공동의 성공을 향해 힘써 나아갔으면 좋겠다"고 당부했다.구체적인 협력 방안도 언급했다.이 대통령은 "대한민국 정부는 'AI 협력 프레임워크'를 통해 양국의 실질적 협력이 이뤄지도록 지원할 것"이라며 "2030년까지 싱가포르에 3억 달러 규모의 글로벌 펀드(K-VCC)를 조성하겠다"고 밝혔다.원활한 소통이 가능한 채널을 확보하는 것은 물론 투자펀드를 만들어 관련 기업들이 과감한 도전에 나설 수 있도록 지원하겠다는 설명이다.연구 분야에서도 "연구자들이 인류의 난제 해결을 위한 AI 기술개발에 전념할 수 있게 하겠다"며 "내년부터 국제 공동연구 및 인재 교류를 본격화하겠다"고 전했다.아울러 이 대통령은 양국 스타트업·벤처 기업인 및 연구자들의 민간 네트워크인 '한-싱가포르 AI 얼라이언스'가 이날 출범한다는 점을 거론, "서로의 지식과 자원을 공유하는 개방형 혁신 생태계의 시작점이 될 것"이라고 평가했다.그러면서 "앞으로 양국의 젊고 유능한 인재들이 마음껏 도전하며 미래를 설계할 수 있도록 대한민국 정부가 든든한 후원자가 되겠다"고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com