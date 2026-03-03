사진=연합뉴스

미국의 이란 공습 이후 첫 거래일인 3일 코스피가 하루새 7% 넘게 빠졌다. 삼성전자와 SK하이닉스도 급락하며 20만원대와 100만원대 주가가 깨졌다.이날 코스피는 전장보다 452.22포인트(7.24%) 내린 5791.91에 거래를 마쳤다. 낙폭 기준으론 역대 최대다. 하락률 기준으로는 코스피가 8% 넘게 폭락한 지난 2024년 8월5일 ‘블랙먼데이’ 이후 최고였다.미국 증시는 강보합 마감했지만 이후 이란의 호르무즈 해협 통제 소식이 전해지며 지정학적 위기론이 확산, 코스피를 끌어내린 것으로 풀이된다.외국인 투자자들은 전장 유가증권시장에서 7조원 넘게 순매도한 데 이어 이날도 추가로 5조2000억원을 팔아치웠다. 기관도 9000억원 순매도했다. 반면 개인 투자자들이 5조8000억원을 순매수했다.그동안 강세를 보였던 대형주들이 줄줄이 약세를 보였다. 삼성전자가 9.88%, SK하이닉스가 11.50% 하락하며 각각 20만 전자, 100만 닉스를 내어줬다.현대차(-11.72%), LG에너지솔루션(-7.96%), 삼성바이오로직스(-5.46%), SK스퀘어(-9.92%) 등 대부분이 급락했다.반면 한화에어로스페이스(19.83%)를 비롯해 한화시스템(29.14%), 현대로템(8.03%) 등 방산주는 지정학적 긴장 확대를 모멘텀 삼아 상승했다.코스닥도 전장보다 55.08포인트(4.62%) 떨어진 1137.70에 거래를 마쳤다.이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 26.4원 오른 달러당 1466.1원에 주간거래를 마감했다. 환율 상승폭은 한달 여만에 최고 수준이었다.김태림 기자 tae@hankyung.com