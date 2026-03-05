쿡테크(CUKTECH), 프리미엄 보조배터리 3종 출시… 한국 시장 본격 공략

- 글로벌 IT 기업 파트너사 기술력 바탕, 누적 1억 7천만 대 공급 실적

- 한국 정식 인증 제품 대상 '24개월 무상 보증' 및 '100% 교환 서비스' 제공

글로벌 충전 액세서리 브랜드 '쿡테크(CUKTECH)'가 한국 로컬 시장을 본격적으로 확대하며 고성능 보조배터리 3종의 국내 판매를 진행한다고 밝혔다.쿡테크는 전체 인력의 50% 이상을 R&D 및 품질 보증 부서에 배치해 기술력을 확보한 브랜드로, LG와 히타치(Hitachi) 등 글로벌 IT 기업들을 고객사로 두고 있다. 현재까지 전 세계 100개국 이상에 보조배터리 1억 5천만 대, 충전기 2천만 대 이상을 공급하며 글로벌 시장에서의 입지를 다져왔다.이번 한국 시장 진출의 핵심은 국내 사용자 환경에 맞춘 사후 서비스(AS) 강화다. 쿡테크는 한국 정식 인증 제품을 구매한 고객에게 ▲24개월 무상 보증 ▲인위적인 손상이 아닌 경우 100% 무상으로 새 제품 교환 ▲한국 공식 A/S 센터 운영 서비스를 제공한다. 이는 품질에 대한 자신감을 바탕으로 국내 소비자들의 신뢰를 확보하기 위한 전략이다.국내에 선보이는 핵심 라인업은 총 3종이다. 먼저 ▲'쿡테크 10 PLUS'는 최대 120W PD 출력을 지원해 맥북 등 노트북 충전에 최적화된 모델이다. ▲'쿡테크 CP24'는 20,000mAh 대용량에 USB-C 일체형 케이블을 탑재해 편의성을 높였으며, ▲'쿡테크 CP13 Qi2'는 최신 마그네틱 무선 충전 규격인 Qi2 인증을 획득해 아이폰 등 스마트 기기 사용자의 데일리 충전 수요에 대응한다.쿡테크 관계자는 "지난 2월 공식 출시 이후 한국 소비자들의 긍정적인 반응이 이어지고 있다"며 "글로벌 시장에서 검증된 기술력과 한국 전용 AS 정책을 결합해 국내 프리미엄 보조배터리 시장 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.현재 쿡테크 한국 정식 인증 제품은 공식 네이버 스마트스토어와 쿠팡 온라인 채널을 통해 구매할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com