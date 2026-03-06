신흥 주거지로 떠오르는 서부산권, '엄궁역 트라비스 하늘채' 주목

- 엄궁동, 사상~하단선·엄궁대교 등 서부산의 새로운 교통 허브로 급부상

- 롯데캐슬, 더샵에 하늘채까지 약 5,000세대 브랜드 타운 완성 예정

해운대와 수영구 등 동부산권에 가려져 있던 서부산권, 그중에서도 사상구 엄궁동 일대가 최근 부산 내 신흥 주거지로 떠오르고 있다. 과거 낙후된 이미지를 벗고, 주거·산업·교통·학군이 어우러지며 실수요자와 투자자의 이목을 동시에 사로잡은 것이다.5,000여 세대 브랜드 타운으로 거듭나는 엄궁동가장 눈에 띄는 변화는 재개발 등 정비사업이다. 최근 사상구는 엄궁1·3구역 등 정비사업이 이어지며 신축 브랜드 단지가 들어설 예정이다. 이를 통해 기존 엄궁롯데캐슬리버(1,852세대)에 더샵리오몬트(1,305세대), 그리고 향후 엄궁 트라비스 하늘채(1,670세대)까지 가세하면 약 5,000세대 규모 브랜드 타운이 형성될 것으로 전망되며 지역 이미지가 재평가받고 있다.사상~하단선과 엄궁대교, 승학터널 등 대형 교통 인프라가 동시에 추진되면서 엄궁동은 서부산의 교통 핵심으로 진화하는 데 일조하고 있다. 먼저 부산 도시철도 5호선 사상~하단선 엄궁역(예정)이 지역을 관통할 예정이다. 사상~하단선은 2호선 사상역과 1호선 하단역을 잇는 총길이 6.9km의 경전철로, 서부산 이동이 획기적으로 개선될 것으로 평가되고 있다. 여기에 새롭게 들어서는 '엄궁역 트라비스 하늘채'가 엄궁역과 단지 지하로 바로 연결돼 부산 내에서도 몇 안 되는 직통역세권이 될 전망이다.여기에 지난해 착공한 엄궁대교가 개통되면 낙동강을 넘어 녹산국가산업단지뿐만 아니라 인근 에코델타시티 더현대부산(2027년 개점 목표) 접근성도 단축될 예정이다. 또한, 승학터널(올해 착공 예정)을 통해 향후 에코델타시티 등 기존 서부산권 지역에 비해 도심 접근성이 한층 개선될 것으로 보인다.입지 또한 남다르다. 부산은 지형 특성상 임야 비율이 44%로 서울 25%보다 약 2배가량 높다는 단점이 있다. 하지만, 엄궁1구역 인접 지역은 평지라 실수요자 선호도가 높은 편이다.스카이라운지 품은 1,670세대 대단지... '엄궁역 트라비스 하늘채' 분양 예고주변 생활 인프라도 탄탄하다. 엄궁동에는 엄궁초를 비롯해 동궁초, 엄궁중 등이 자리하고 있으며, 사상구에서는 기숙형 중학교와 자율형 공립고 건립도 추진 중이다. 또, 롯데마트, 엄궁전통시장, 농산물 유통단지 등 생활 편의시설이 풍성하며, 낙동강, 엄궁유수지공원, 승학산 등 자연환경도 쾌적한 편이다.엄궁동에는 주변에 대규모 인프라도 확충되고 있다. 대표적으로 노후 산업단지인 사상공단의 경우, 총 302만1,000㎡ 규모의 '사상드림스마트시티' 프로젝트를 통해 최첨단 복합도시로 진화하고 있다. 여기에 사상구 감전동 엄궁유수지 일원에는 엄궁 복합문화체육센터가 지난해 1월 착공을 시작했으며, 총 8만9,000㎡ 규모의 서부산행정복합타운 개발도 올해 상반기 착공을 목표로 추진 중이다.이러한 흐름 속에서 엄궁동 일대 '엄궁역 트라비스 하늘채'가 4월 분양을 앞두고 있다. 엄궁역 트라비스 하늘채는 엄궁1구역을 재개발하는 대단지로, 지하 5층~지상 36층, 총 1,670세대로 구성된다. 그중 1,061가구를 일반분양할 예정으로 알려졌다.단지는 엄궁초를 바로 앞에 둔 '초품아' 단지로 사상, 강서, 도심, 하단을 연결하는 중심지에 자리하고 있다. 단지 내부는 차별화된 시설이 핵심이다. 세대당 주차 1.5대와 세대별 개별 창고로 실용성과 편의성을 높였다. 또한, 스카이라운지, 스크린골프장, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티를 도입할 예정으로, 주변 단지에서 보기 힘든 주거 경험을 제공할 계획이다.업계 관계자는 "최근 부동산 트렌드는 브랜드, 역세권, 대단지, 평지, 초품아 등 모든 요소를 고루 갖춘 만능 단지로 수요가 쏠리는 경향이 있다"며 "엄궁동은 사상~하단선을 비롯해 각종 개발 호재가 마무리되면 서부산의 교통 허브이자, 브랜드타운 완성으로 중장기 가치가 높아질 것"이라고 전했다.한편, 엄궁역 트라비스 하늘채는 4월 중 부산 사상구 괘법동 사상역 인근에 견본주택을 열 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com