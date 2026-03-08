이란 사태로 국내 증시 변동성이 커지면서 개인 투자자들의 '빚투'(대출을 활용한 투자)가 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다.8일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 개인 마이너스통장(신용한도대출) 잔액은 5일 기준 40조7,227억원으로 집계됐다.이는 실제 사용된 대출 잔액 기준이다. 2월 말 39조4,249억원에서 닷새 만에 1조2,979억원 급증했다. 실제 영업일 기준(3~5일)으로 보면 사실상 사흘 사이 약 1조3,000억원이 늘어난 셈이다.현재 잔액 규모는 역대 월말 기준으로 비교하면 2022년 12월 말 42조546억원 이후 약 3년2개월 만에 가장 큰 수준이다. 아직 월 전체 통계는 아니지만 증가 폭만 놓고 보면 2020년 11월 2조1,263억원 이후 약 5년3개월 만에 최대 규모다.2020년 하반기는 코로나19 이후 초저금리 환경 속에서 '영끌'(영혼까지 끌어모아 대출)과 '빚투'가 급증하던 시기였다. 이후 5대 은행 마이너스통장 잔액은 2021년 4월 말 52조8,956억원으로 정점을 찍은 뒤 금리 상승과 가계대출 규제 영향으로 줄어들어 2023년 2월 이후에는 줄곧 30조원대에 머물렀다.그러나 지난해 하반기부터 주택담보대출 규제의 풍선 효과와 국내외 증시 호황 등이 겹치면서 다시 증가세를 보였다. 실제로 지난해 11월 말 마이너스통장 잔액은 40조837억원으로 다시 40조원대를 회복했다.연말·연초 상여금 유입 영향으로 한때 39조원대로 내려갔지만, 최근 이란 사태로 국내 증시가 이틀 동안 급락(3~4일)하자 저가 매수에 나선 투자자들이 늘며 다시 빠르게 증가하는 흐름이라는 분석이 나온다.시중은행 관계자는 "최근 은행권의 신용대출 증가는 증권사로 이체가 주요 원인"이라며 "지난주 코스피·코스닥 급락 당시 증권사 이체액이 하루 1,500억을 넘어선 것으로 미뤄 한도 대출(마통) 중심의 빚투 영향으로 분석된다"고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com