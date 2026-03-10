삼성 계열사 18곳 10일부터 17일까지 지원서 접수

삼성이 오늘(10일)부터 상반기 공개 채용을 시작한다.이날 삼성에 따르면 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성화재, 삼성증권, 삼성자산운용, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원, 삼성글로벌리서치, 삼성웰스토리 등 18개 관계사는 오늘(10일)부터 17일까지 삼성 채용 홈페이지 삼성커리어스에서 지원서를 접수한다.이후 3월 직무적합성 평가, 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 채용 절차가 진행된다. SW 직군은 GSAT 대신 SW 역량 테스트를, 디자인 직군은 포트폴리오 심사로 선발된다.지원자들은 오는 17일까지 삼성 채용 홈페이지에서 입사를 희망하는 회사에 지원할 수 있다. 같은 삼성 계열사에 중복으로 지원할 수는 없다.삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입했다. 올해 70년째 공채 제도를 유지하고 있다. 90년대 외환위기 같은 이례적인 상황을 제외하면 경제 위기 속에서도 공채를 중단하지 않고 유지하고 있다. 70년대 오일쇼크와 2000년대 금융위기 등을 극복했다는 평가가 따른다.삼성은 반도체, AI, 바이오, 배터리, 디스플레이 등 첨단 산업 육성에 집중하고 있다. 이를 위해 지속적인 국내 투자와 청년 채용 확대에 노력 중인 것으로 알려진다.이번 채용은 삼성이 지난해 9월 약속한 ‘5년간 6만개 일자리 창출’의 일환이다. 이재용 회장은 지난해 8월 19일 대통령실에서 경제단체와 기업인 간담회가 열린 당시 “국내에서 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 수 있게 관련 투자를 지속할 것”이라고 말했다.최근 AI 도입이 맞물리며 글로벌 주요 빅테크들은 일자리를 축소하고 있다. 반면 삼성은 인력 규모를 꾸준히 늘리고 있다. 삼성전자 직원 수는 2019년말 약 10만5000명에서 작년 6월 12만9000명으로 23% 증가했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com