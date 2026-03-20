'깨지지 않는 캐리어' 줄라이(July), 더현대 서울 팝업스토어 오픈

- 3월 17일부터 4월 16일까지 한달 동안 더현대 서울 2층에서 팝업스토어 진행

- 글로벌 특허 위치 추적 기술 '케이스세이프(CASESAFE)' 탑재 모델 첫 공개

호주 멜버른에서 탄생한 글로벌 프리미엄 캐리어 브랜드 '줄라이(July)'가 3월 17일부터 4월 16일까지 한달 동안 더현대 서울 2층에서 팝업스토어를 운영한다.2019년 시작된 브랜드 '줄라이'는 기존 캐리어 제품들이 가진 고질적인 문제점들을 빅데이터 기반으로 정밀 분석하며 시장에 등장했다. 특히, 절대 깨지지 않는 캐리어라는 입소문을 바탕으로 독보적인 내구성과 세련된 디자인을 동시에 완성했으며, 호주 뉴질랜드부터 미국 시장까지 인기를 얻으며 글로벌 라이프 스타일 브랜드로 자리매김하고 있다.특히 이번 팝업스토어에서 가장 주목해야 할 부분은 줄라이만의 글로벌 특허 기술인 '케이스세이프(CASESAFE)' 이다. 블루투스 기반의 스마트 위치 추적 시스템을 구현한 이 기능은 여행객들의 고질적인 불안 요소인 수하물 분실 문제를 해결해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.이번 팝업스토어 오픈을 기념해 구매 고객을 대상으로 한 특별한 혜택도 마련됐다. 팝업 기간 동안 현장에서 제품을 구매하는 모든 고객에게는 나만의 문구나 이름을 캐리어에 각인해주는 브랜드 시그니처 서비스인 '모노그램 서비스'를 진행하며 방문객들에게 차별화된 브랜드 경험을 선사할 것으로 기대된다.줄라이 코리아 관계자는 "호주 특유의 자유로운 감성과 강력한 내구성, 그리고 첨단 기술이 결합된 줄라이의 전면목을 한국 고객들에게 직접 선보이게 되어 기쁘다."라며, "여행의 설렘을 더해줄 차세대 스마트 러기지를 직접 경험해 보시길 바란다."라고 전했다.줄라이의 팝업스토어는 더현대 서울 2층에서 3월 17일부터 4월 16일까지 만나볼 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com