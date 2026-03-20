조현준 효성그룹 회장 사진=한경DB

효성중공업, 유럽서 한달간 2천300억원 초고압 전력기기 수주 사진=연합뉴스

NH투자증권이 효성중공업 목표주가를 대폭 올려 잡았다.20일 NH투자증권은 “효성중공업은 전 세계에서 가장 저렴한 전력기기 기업”이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 310만원에서 360만원으로 상향 조정한다고 밝혔다.이민재 연구원은 보고서를 통해 “투자 의견 유지 이유는 북미 송전 투자 확대와 공급 부족 장기화, 경쟁사 수준까지 개선될 수익성과 밸류에이션 매력 때문”이라며 “목표주가 상향은 중공업 부문에 적용하는 EV/EBTIDA(기업가치 대비 상각 전 영입이익)를 22배에서 24배로 조정했기 때문”이라고 설명했다.이어 “창원과 미국 멤피스 초고압 변압기, GIS(가스절연개폐장치) 증설이 2028년까지 완료됨에 따라 북미 매출 비중 역시 점차 상승할 전망”이라며 “북미 생산법인인 HICO의 순이익률은 30%대 이상으로 북미 내 초고압 변압기의 점진적인 가격 인상을 감안하면 추가적인 수익성 개선도 가능할 것”이라고 내다봤다.그는 “중공업 부문 영업이익률은 지난해 17%에서 2028년 24%까지 개선될 것으로 추정된다”며 “북미 매출 비중 역시 2025년 27%에서 2028년에는 38%로 높아지는 가운데 멤피스 추가 증설 완료 시점에 따라 더욱 확대될 전망”이라고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com