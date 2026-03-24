[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 건축용 윈도우 필름 브랜드, 브이쿨

브이쿨이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건축(윈도우 썬팅) 부문을 수상했다.브이쿨(V-KOOL)은 글로벌 석유화학 기업 Eastman Chemical Company의 기술력을 기반으로 한 건축용 윈도 필름 브랜드로, 건물의 에너지 효율 향상과 실내 환경 개선을 위한 다양한 필름 솔루션을 제공하고 있다. 특히 태양열 관리와 채광 조절 기능을 동시에 구현해 건물 내부의 쾌적한 환경을 유지하도록 돕는 것이 특징이다.브이쿨은 다중 금속층 구조 기술을 적용해 태양열을 효과적으로 반사하면서도 높은 투광성을 유지하도록 설계됐다. 약 60%의 채광을 유지하면서도 태양 에너지를 최대 60%까지 반사할 수 있으며, 98%의 적외선과 99%의 자외선을 차단해 실내 온도 상승을 줄이고 냉방 에너지 절감에 기여한다.관계자는 “브이쿨은 건물의 에너지 효율과 실내 쾌적성을 동시에 고려한 프리미엄 건축용 필름 브랜드”라며 “앞으로도 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 더욱 효율적이고 친환경적인 건축 환경을 제안하는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com