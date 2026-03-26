HD현대 정기선 회장이 3월 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장이 베트남 사업장을 찾아 현장경영을 이어갔다.HD현대는 정 회장이 24~25일 베트남 칸호아성과 중부 지역에 위치한 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문해 생산설비와 안전관리 상태를 점검하고 임직원을 격려했다고 26일 밝혔다.지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다.정 회장은 HD현대베트남조선에서 석유화학제품운반선(PC선) 건조 현장을 둘러보며 공정 준수율과 작업 애로사항을 점검하고 안전 확보를 강조했다.이어 HD현대에코비나에서는 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인, LNG 모듈 생산시설 등을 살피며 잠재적 위험요소를 점검했다.특히 HD현대에코비나는 친환경 탱크 제작과 아시아 항만 크레인 사업 확대를 위한 전략 거점으로, 지난해 12월 인수 이후 첫 방문이다.정 회장은 현지 파견 임직원들과 간담회를 갖고 "회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다"며 "앞으로도 현장을 수시로 찾아 함께 해법을 모색하겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com