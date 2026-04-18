런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7990계약을 매도했다. 계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6천만 달러(약 1조1150억 원)에 달했다.
이 거래가 이뤄진 지 약 20분 후 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 휴전 기간 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표했다.
발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 얻었다. 로이터는 이 같은 수상한 거래 패턴은 이전에도 있었다고 보도했다.
지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전을 발표하기 직전에 일부 투자자들은 약 9억5천만 달러(약 1조4천억 원)의 원유 선물을 매도했다. 또한 지난달 23일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 5억달러(약 7천400억 원) 규모의 원유 선물 매도계약이 체결됐다.
당시 트럼프 대통령의 공격 연기 발표 후 유가는 15%나 급락했다.
이 같은 상황에 미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
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