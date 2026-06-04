홈 한경BUSINESS [속보] 정원오 "모든 것이 제 탓···오세훈 당선 축하" 승복 선언 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606046622b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.04 09:33 수정2026.06.04 09:34 강홍민 기자 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(한경DB)정원오 "모든 것이 제 탓···오세훈 축하" 승복 선언강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “코스피 1만 1000 간다” 역대급 상향 조정 삼성중공업, 美 델핀 프로젝트서 4.3조 FLNG 수주…EPC 단독 수행 한화에어로, 전국 9개 사업장 특별 안전점검…그룹 석유화학 계열사 점검 확대 한화에어로, 5일까지 생산라인 전면 중단…특별 안전점검 최태원, 엔비디아 이어 TSMC 회장 회동…AI 반도체 '삼각 동맹' 굳힌다