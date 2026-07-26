개미, 삼전닉스 레버리지 폭풍 매수

개인 투자자들이 단일종목 레버리지 14종을 사흘(21~23일) 연속 총 5000억원가량 순매도한 뒤 지난 24일 하루에만 약 4500억원 폭풍 매수한 것으로 나타났다.줄이은 매도로 가격이 내린 데다, 금융당국이 돌연 기본예탁금 상향 조치를 조기 시행하기로 하면서 일시적으로 매수세가 몰렸다는 분석이 나온다.26일 한국거래소와 코스콤체크에 따르면 개인 투자자는 지난 21일부터 23일까지 사흘 내리 단일종목 레버리지 14종 5471억 7138만원어치를 순매도했다.일별로 보면 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 지난 21일 576억4081만원, 22일 769억5243만 원, 23일 242억5258만원을 각각 순매도했다.같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종은 1621억6071만원, 457억9308만원, 1803억7176만 원 매도 우위였다.이런 추세는 24일 확 달라졌다. 하루 동안 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 1038억959만 원, SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종은 3500억2688만원을 각각 순매수한 것이다.사흘간의 순매도액을 거의 상쇄할 금액(총 4538억3647만원)을 하루 만에 순매수하면서 보완대책 발표 후 닷새간 개인 투자자 거래 추이도 누적 순매도에서 순매수로 바뀌었다.지난 20~24일 개인은 삼성전자 단일종목 레버리지 7종(125억1130만원)과 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종(1031억2170만원)을 합쳐 총 1156억3299만원을 순매수했다.'검은 금요일'이었던 24일은 삼성전자와 SK하이닉스가 7~8%대 하락 마감하면서 단일종목 레버리지도 15~16% 급락한 날이었다.대표 상품인 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'는 15.10%, 'SK하이닉스단일종목레버리지'는 16.25%씩 하락했다. 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'와 'TIGER SK하이닉스레버리지'는 각각 15.39%, 16.17% 떨어졌다.그러나 가격이 크게 내리자 오히려 저가 매수세가 유입됐다는 분석이 나온다.기본예탁금 상향(1000만→3000만원)이 오는 31일부터 이뤄질 예정인 만큼 규제가 강화되기 전에 소위 '물타기'를 하려는 수요도 발생한 것으로 풀이된다.금융위원회는 신속한 수요 안정을 위해 당초 8월 중 시행 예정이던 기본예탁금 강화 조치를 오는 31일 조기 시행하기로 했다. 이에 따라 오는 31일부터는 현금으로만 3천만 원을 넘게 보유해야 국내외 단일종목 레버리지 상품을 신규 투자하거나 추가 매수할 수 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com