HD현대중공업 울산조선소. 사진=HD현대중공업

HD현대의 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양이 올해 2분기 고선가 선박 매출 비중 확대와 생산성 향상에 힘입어 영업이익 1조6000억원을 돌파했다.HD한국조선해양은 29일 공시를 통해 2분기 연결기준 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록했다고 밝혔다.전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 20.2%, 72.5% 증가했다. 생산성 향상과 고선가 선박 비중 확대, 선별 수주에 따른 수익성 개선이 실적을 이끌었다.주요 계열사인 HD현대중공업은 통합 시너지 본격화로 매출 6조3322억원, 영업이익 1조399억원을 거두며 전년 동기 대비 각각 52.7%, 120.6% 급증했다.HD현대삼호도 매출 2조3714억원, 영업이익 5341억원으로 전년 대비 각각 11.9%, 43.7% 늘었다.HD현대마린엔진은 영업이익 313억원(+79.2%), HD현대에너지솔루션은 영업이익 361억원(+139.8%)을 올렸다.사업 부문별로는 조선 부문 영업이익이 전년 동기 대비 73.6% 증가한 1조3986억원을 기록했다.엔진기계 부문은 친환경 엔진 판매 호조로 영업이익 2686억원(+33.6%)을 올렸다.해양플랜트 부문 영업이익은 주요 프로젝트 공정 본격화로 601억원(+60.3%)을 거뒀다.HD한국조선해양 관계자는 “생산성 향상과 고선가 선박 매출 확대에 힘입어 실적 개선이 지속되고 있다”며 “수익성 중심의 선별 수주 전략을 유지해 나갈 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com