HD한국조선해양은 29일 공시를 통해 2분기 연결기준 매출 8조9270억원, 영업이익 1조6451억원을 기록했다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 20.2%, 72.5% 증가했다. 생산성 향상과 고선가 선박 비중 확대, 선별 수주에 따른 수익성 개선이 실적을 이끌었다.
주요 계열사인 HD현대중공업은 통합 시너지 본격화로 매출 6조3322억원, 영업이익 1조399억원을 거두며 전년 동기 대비 각각 52.7%, 120.6% 급증했다.
HD현대삼호도 매출 2조3714억원, 영업이익 5341억원으로 전년 대비 각각 11.9%, 43.7% 늘었다.
HD현대마린엔진은 영업이익 313억원(+79.2%), HD현대에너지솔루션은 영업이익 361억원(+139.8%)을 올렸다.
사업 부문별로는 조선 부문 영업이익이 전년 동기 대비 73.6% 증가한 1조3986억원을 기록했다.
엔진기계 부문은 친환경 엔진 판매 호조로 영업이익 2686억원(+33.6%)을 올렸다.
해양플랜트 부문 영업이익은 주요 프로젝트 공정 본격화로 601억원(+60.3%)을 거뒀다.
HD한국조선해양 관계자는 “생산성 향상과 고선가 선박 매출 확대에 힘입어 실적 개선이 지속되고 있다”며 “수익성 중심의 선별 수주 전략을 유지해 나갈 것”이라고 말했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
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