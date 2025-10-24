LG전자 베스트샵, 금성사 창립 67주년 기념 세일 진행

LG전자의 가전 제품 전문 유통 매장 LG전자 베스트샵이 금성사 창립 67주년을 맞아 '고객감사 SALE' 이벤트를 진행한다.행사 모델 25개 품목에 한하여 LG가전 2품목 이상 동시 구매하면 최대 500만 혜택을 지급하는 기존혜택에 더해 2개 품목을 동시에 구독하면 기존 결합할인 혜택을 유지하면서 추가로 10만원에 상당하는 혜택을 지급한다.이때 '으뜸효율 가전' 모델을 구매하거나 구독하면 산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관하는 ‘으뜸효율 가전 환급사업’을 통해 고효율 가전 구매 시 최대 10%, 개인당 최대 30만원까지 추가로 받을 수 있다.'으뜸효율 가전'은 지난 8월 13일 환급 신청 사이트가 열린 이후 10월 23일 기준 잔여예산이 40%밖에 남지 않은 상황으로 예산이 소진되면 신청이 불가능해 이번 행사에 맞춰 구매하는 것을 추천한다.이 외에도 구매 금액대별로 제공하는 다양한 프리미엄 주방 브랜드 사은품을 1+1 더블헤택으로 추가 증정한다. 사은품은 WMF, 테팔 콕스타, 한국도자기 등 고객 선호도가 높은 브랜드 제품이 마련되어 실생활에서 유용하게 사용할 수 있다.LG전자 베스트샵 관계자는 "67년간 고객분들의 일상과 함께 성장해왔다"며 "그 오랜 여정 속에서 함께해준 고객 한 분 한 분에게 감사의 마음을 더욱 보답하고자 혜택을 강화하기로 결정했다"고 전했다.이번 혜택에 대한 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 공식 홈페이지와 매장을 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com