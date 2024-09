왼쪽부터 데이비드 슈워츠(David Schwartz) 최고기술책임자 겸 XRPL 공동창시자(CTO and Co-Creator of the XRP Ledger), 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse) CEO. 사진 호프만에이전시 코리아 제공.

가상자산 인프라 선도기업 리플(Ripple) 리플(Ripple)이 연세대학교와 자사의 블록체인 학술 연구 이니셔티브 프로그램(University Blockchain Research Initiative; 이하 UBRI) 협약을 체결했다고 3일 발표했다. 국내 최고 명문대로 꼽히는 연세대와의 이번 협약은 리플의 전 세계 58번째이자 아시아·태평양 지역 기준 12번째 산학 파트너십이다.UBRI는 전략적 지원과 기술 및 펀드 지원을 통한 가상자산의 국제적 도입과 호환성 도모를 목표로 한다. 2018년 출범 이후 6천만 달러(한화 약 800억 원) 이상의 지원금으로 세계적인 영향력을 펼치고 있다.연세대는 리플과의 다년 계약을 통해 인공지능(AI), 금융, 정보 시스템, 운영관리 등 블록체인 기술의 미래를 가꾸는 다양한 분야의 연구를 선도할 예정이다.또한, UBRI 보조금은 연세대에서 해커톤 활성화와 XRP 레저(XRPL) 밸리데이터(검증자) 출범을 지원할 예정이다. XRPL 밸리데이터는 신뢰할 수 있는 특정 검증자 집합인 고유 노드 목록(UNL)의 거래 제안을 평가하여 네트워크의 보안과 탈중앙화를 강화한다. 이는 연세대의 블록체인 연구 역량을 강화할 뿐만 아니라 교수진과 학생들에게 실질적인 교육의 기회도 제공한다. 또, 국내 유수 대학 중 하나인 연세대가 검증자 집단에 포함되며 XRPL의 신뢰성과 중립성을 공고히 할 것으로 기대된다.에릭 반 밀텐버그 리플 전략 이니셔티브 수석 부사장은 “한국의 학문적 우수성을 상징하는 연세대가 UBRI의 새로운 파트너로 합류하게 되어 기쁘다”며, “연세대의 혁신적인 산학 연구 이니셔티브를 지원함으로써 한국 블록체인 업계뿐만 아니라 이 분야의 차세대 리더가 성장할 수 있도록 도울 것”이라고 소감을 밝혔다.어준경 연세대 경영학과 재무전공 교수는 “리플의 UBRI 프로그램 합류를 통해 최첨단 연구 분야를 육성하고, 블록체인이 금융과 운영관리 산업에 미치는 영향에 대한 인식을 증진하게 되어 기대가 크다”고 전하며, “이번 협약의 기회를 살려 학생들과 교수진이 현실의 문제에 대해 연구하고 글로벌 블록체인 생태계에 기여할 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.연세대는 2018년 UBRI 프로그램의 출범을 함께한 고려대학교가 포함된 아시아·태평양 지역의 파트너로 합류하며 블록체인 교육 발전에 정진할 예정이다. 한편, 최근 다년 계약을 갱신한 고려대는 교내에 XRPL 밸리데이터를 운영 중이며 지원 보조금의 일부를 한양대 정보보안연구소 등 타 블록체인 프로젝트에 할당하여 영지식 증명(ZKP)과 이의 실제 적용법에 대한 연구를 이끌고 있다.리플은 연세대와의 파트너십을 통해 전 세계 블록체인 혁신과 교육 활성화를 노력을 지속하며 동시에 아시아·태평양 지역에서 입지를 강화해나가고 있다. 또한 지난 6월, 리플은 기업 파트너십, 개발자 보조금, 스타트업 투자, 커뮤니티 성장 프로그램 등 다양한 이니셔티브를 통해 한국과 일본 시장에서 XRPL의 혁신을 지원하는 ‘XRPL 일본 및 한국 펀드’를 조성한 바 있다.한편, 리플은 3일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 기자 간담회를 열고 리플의 비즈니스 현황과 비전, 연세대학교와의 UBRI 파트너십 등 국내외 주요 성과를 발표했다.이날 간담회에서는 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse) CEO 외 모니카 롱(Monica Long) 사장(President), 데이비드 슈워츠(David Schwartz) 최고기술책임자 겸 XRPL 공동창시자(CTO and Co-Creator of the XRP Ledger), 에릭 반 밀텐버그(Eric van Miltenburg) 전략 이니셔티브 수석부사장(Senior Vice President of Strategic Initiatives) 등 주요 임원진이 직접 현장에서XRPL 커뮤니티 이니셔티브 업데이트와 함께 국내 사업 비전에 대해 논의했다.