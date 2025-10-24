위솔루션, 해운·항만 미들마일 운송관리 솔루션 개발

물류 소프트웨어 전문기업 위솔루션(대표 도병국)이 운송가맹사업에 본격 진출하며 해운·항만 분야로 사업 영역을 확대한다고 밝혔다.최근 글로벌 공급망 불안과 항만 혼잡 문제가 심화되는 가운데, 디지털 기술을 활용한 컨테이너 물류 운영 혁신에 대한 수요가 높아지고 있다. 이에 위솔루션은 중소기업 안전관리와 운송관리 시스템 개발을 주력으로 선보이고 있다. 위솔루션은 부산시 '서비스 강소기업', '브라이튼 클럽'에 선정된 기술창업 IT 기업이다.위솔루션은 그간 축적한 기술력을 기반으로 컨테이너 수출입 물류의 미들마일 구간에 특화된 운송 시스템과 가맹점 관리 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 운송 기사·차량 관리, 배차 및 운송 추적, 정산 시스템까지 통합 제공하여 복잡한 물류 운영을 체계화하고 데이터 기반 관리가 가능하다.이를 토대로 메가로지스, SNC로지스, 칸로지스 등 국내 주요 컨테이너 운송업체와 업무협약(MOU) 및 솔루션 공급 계약을 체결했다. 단순한 시스템 공급을 넘어 운송가맹사업 모델을 통해 가맹점 관리 체계까지 표준화함으로써, 기존 수작업·분산 방식이 지배적이던 국내 컨테이너 운송업계의 운영 효율성 제고에 기여할 것으로 기대된다.또한 위솔루션은 한국해양대학교와 가족기업 협약을 맺고, AI 기술을 접목한 고도화된 해운·항만 컨테이너 운영관리 시스템을 선보일 예정이다. 이 시스템은 선사와 터미널, 운송사를 연결하는 데이터 허브 역할을 수행하면서, 화물 처리 속도 향상과 안전사고 예방을 동시에 실현하는 것을 목표로 한다.위솔루션 관계자는 "국내 중소 운송사의 업무 효율 증대에 기여하고, 운송가맹사업을 지원하는 시스템 개발을 통해 통해 복잡한 컨테이너 운송 관리 구조를 디지털화하고, 가맹점 관리까지 지원하는 통합 솔루션을 제공할 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com